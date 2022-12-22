УК «Тальвег» ответила на жалобы белгородцев на текущую в подъезде и паркинге крышу

Напомним, что Михаил также отмечал, что в протоколах общих собраний 2011 года имелись неточности: «Неверно указаны площади, одна из собственников, которая якобы поставила подпись в протоколе, в доме на тот момент уже не жила». На это в управляющей организации заявили, что общие собрания собственников в 2011 году проводились не УК, а самими собственниками, которые выступили инициаторами и занимались ведением протокола и его оформлением».