УК «Тальвег» ответила на жалобы белгородцев на текущую в подъезде и паркинге крышу

Недавно в «Бел.Ру» обратился житель дома по улице Толстого, 55 Михаил. По словам мужчины, в доме и паркинге протекает крыша. Также Михаил сообщил, что собственники делали ремонт канализационной трубы в паркинге, меняли ворота и двери за свой счёт.
Сейчас, по словам мужчины, ООО «УК „Тальвег“» обратилось в суд с требованием взыскать долг за содержание и ремонт общего имущества МКД и общедомовых коммунальных услуг с долевых собственников машиномест в паркинге. Долг Михаила за три года составил 53 тыс. рублей.
Чтобы разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в УК «Тальвег». Из ответа следует, что, согласно Жилищному кодексу РФ, собственникам квартир и собственникам нежилых помещений в МКД принадлежат на праве долей собственности общие помещения дома, несущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, а также земельный участок, на котором расположен дом. Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Задолженность у собственников машиномест возникла в связи с неуплатой услуг управляющей компании по обслуживанию общедомового имущества МКД и общедомовых коммунальных услуг. Также в УК подчеркнули, что автопаркинг полностью является частной собственностью и в долях принадлежит разным физическим лицам, УК не занимается его техническим обслуживанием. Однако проходящие по уровню автопаркинга общедомовые коммуникации, относящиеся к общедомовому имуществу, обслуживает УК.
В рамках своих обязательств УК содержит в надлежащем состоянии кровлю дома, конструктивные элементы, прилегающую территорию, общедомовые сети инженерно-технического обеспечения. Управляющая компания также осуществляет опрессовку системы отопления и подготовку дома к отопительному сезону.
Также в УК «Тальвег» сообщили, что по инициативе УК была проведена строительно-техническая экспертиза крыши стилобата автопаркинга. Согласно заключению эксперта, крыша требует капитального ремонта из-за утраты герметичности, возникшей при нарушении строительных норм застройщиком. Вопрос о капремонте принимается в ходе общего собрания собственников.
Кроме того, в УК добавили, что канализационные сети в доме работают в настоящий момент в штатном режиме. А размер платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества МКД был утверждён на общем собрании собственников 10 декабря 2011 года. Размер платы — 12,23 рубля с 1 кв. м., который впоследствии индексировался 1 июля каждого года на размер индекса инфляции цен в области.
Помимо этого, в УК сообщили, что крыша дома на Толстого, 55 нарушений герметичности не имеет.
Напомним, что Михаил также отмечал, что в протоколах общих собраний 2011 года имелись неточности: «Неверно указаны площади, одна из собственников, которая якобы поставила подпись в протоколе, в доме на тот момент уже не жила». На это в управляющей организации заявили, что общие собрания собственников в 2011 году проводились не УК, а самими собственниками, которые выступили инициаторами и занимались ведением протокола и его оформлением».
Согласно действующего законодательства, данные решения были признаны законными Управлением госжилнадзора и не были оспорены в шестимесячный срок в суде, а значит - являются легитимными, а все спорные вопросы - не имеющими значения.
УК «Тальвег»