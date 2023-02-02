Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
13 декабря белгородка Наталья написала под постом «Бел.Ру» в соцсетях о том, что в областном центре на улице Губкина, 24, корпус 3, подъезд 6 образовалась огромная лужа. Ливневая канализация возле многоэтажки не работает.
Обращались в управляющую компанию МКД, в управу. Прошёл месяц. Сейчас сильные ливни, вся вода идёт в подвал. Доходит до дверей подъезда. Подойти к подъезду - проблема. На машине - проблема. Что делать? Кто поможет решить проблему и прочистит ливневую канализацию?
Наталья
На жалобу белгородки ответила мэрия Белгорода. Они сообщили, что в ближайшее время на место выедут специалисты, чтобы определить исполнителя работ. О результатах работы администрация пообещала проинформировать до 19 декабря.
На это женщина сообщила, что до 19 декабря они уже «утонут»: «Через два дня опять дожди. Ещё неделя. Вопрос можно решить быстрее. Раньше была такая проблема. Приехали, помыли ливнёвку - и вопрос решён. Почему сейчас проблема?».
21 декабря администрация сообщила, что отправила запрос в комитет имущественных и земельных отношений, чтобы определить балансодержателя этой территории. Позже в мэрии заявили, что очистить ливневую канализацию поручили управляющей компании. 10 января администрация написала о том, что из-за погодных условий работы по очистке ливневой канализации будут выполнены до 27 января 2023 года.
27 января мэрия написала, что управляющая организация отказалась от работ, сославшись на расположение ливневой канализации на муниципальной территории. Департамент городского хозяйства вновь направил запрос в комитет имущественных и земельных отношений, чтобы узнать о балансовой принадлежности ливневой канализации.
Редакция «Бел.Ру» также связалась с Натальей. Женщина подтвердила, что вопрос с лужей ещё не решён: «Откачали в очередной раз. До следующего дождя. Чистить невозможно, всё замёрзло».