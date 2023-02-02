Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД

На это женщина сообщила, что до 19 декабря они уже «утонут»: «Через два дня опять дожди. Ещё неделя. Вопрос можно решить быстрее. Раньше была такая проблема. Приехали, помыли ливнёвку - и вопрос решён. Почему сейчас проблема?».