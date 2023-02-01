Вячеслав Гладков дал управляющим компаниям три месяца на ремонт подъездов

На это губернатор ответил, что ремонт подъезда не входит в перечень работ по программе капитального ремонта. Поэтому власти договорились со всеми управляющими компаниями области: как только в многоэтажке заканчивается капитальный ремонт, управляющая компания должна тут же начать ремонтировать подъезд. Если это не произошло, Гладков отправил жаловаться к министру ЖКХ Белгородской области Алексею Ботвиньеву.