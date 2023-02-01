Вячеслав Гладков дал управляющим компаниям три месяца на ремонт подъездов

Posted Сегодня, 20:45
Published Сегодня, 20:45
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
К Вячеславу Гладкову обратилась жительница дома на проспекте Богдана Хмельницкого 163. Там недавно сделали капитальный ремонт, но подъезд оставили нетронутым, в связи с чем возник резонный вопрос: кто должен приводить в порядок подъезд со вскрытыми стояками? Собственники квартир за свой счёт?
На это губернатор ответил, что ремонт подъезда не входит в перечень работ по программе капитального ремонта. Поэтому власти договорились со всеми управляющими компаниями области: как только в многоэтажке заканчивается капитальный ремонт, управляющая компания должна тут же начать ремонтировать подъезд. Если это не произошло, Гладков отправил жаловаться к министру ЖКХ Белгородской области Алексею Ботвиньеву.
Если не сделают в течение трёх месяцев, прошу мне сообщить. Можно через соцсети.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгородской области проводят расследование по поводу некачественного ремонта многоэтажек, который приняли у подрядчиков.