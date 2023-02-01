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Published Сегодня, 20:45

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Updated Сегодня, 20:45

Вячеслав Гладков дал управляющим компаниям три месяца на ремонт подъездов

1 февраля 2023, 20:45
Фото: 1MI
1 февраля губернатора Белгородской области спросили: кто должен ремонтировать подъезд многоквартирного дома после капремонта? Глава региона подробно разъяснил ситуацию.

К Вячеславу Гладкову обратилась жительница дома на проспекте Богдана Хмельницкого 163. Там недавно сделали капитальный ремонт, но подъезд оставили нетронутым, в связи с чем возник резонный вопрос: кто должен приводить в порядок подъезд со вскрытыми стояками? Собственники квартир за свой счёт?

На это губернатор ответил, что ремонт подъезда не входит в перечень работ по программе капитального ремонта. Поэтому власти договорились со всеми управляющими компаниями области: как только в многоэтажке заканчивается капитальный ремонт, управляющая компания должна тут же начать ремонтировать подъезд. Если это не произошло, Гладков отправил жаловаться к министру ЖКХ Белгородской области Алексею Ботвиньеву.

Если не сделают в течение трёх месяцев, прошу мне сообщить. Можно через соцсети.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгородской области проводят расследование по поводу некачественного ремонта многоэтажек, который приняли у подрядчиков.

Капремонт домов в Белгородской области будут проводить по-новому
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#Ася Дугнист#Город#Капремонт многоэтажек#Капремонт#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Подъезд#Жалоба#Управляющая компания
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