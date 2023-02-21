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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Белгородским бизнесменам отсрочат оплату налогов

21 февраля 2023, 17:48
Фото: 1MI
Так в правительстве РФ решили поддержать предпринимателей, которые ведут свои дела на приграничных территориях, сообщают в «Интерфакс».

Теперь россияне, которые ведут свой бизнес на территориях, граничащих с Украиной, смогут пользоваться мерами поддержки от государства. Такое постановление приняли в правительстве РФ — вступает в силу оно сегодня, 21 февраля.

Теперь предприниматели Белгородской области, чей бизнес ведётся в приграничье, смогут получить отсрочку по налогам и сборам. Сроки уплаты налогов продлят на 12 месяцев — НДС и налоги, подлежащие уплате налоговым агентом в этот перечень не входят. Так, бизнесмены смогут рассчитаться с государством с помощью ежемесячных равных платежей, разделённых на год.

Воспользоваться поддержкой смогут те бизнесмены, которые потерпели ущерб из-за обстрелов ВСУ. Поддержат и тех, чьи доходы снизились свыше, чем на 30% во время спецоперации в сфере потребительского рынка.

Список предпринимателей составят в правительстве Белгородской области, после чего направят его в налоговую.

Ранее мы писали, что на предпринимателей, которые понесли при обстрелах Белгородской области ущерб, могут выделить 500 млн рублей.

На помощь пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу могут дать 500 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородский бизнес#Поддержка бизнеса#Приграничье#Разрушения#Ущерб#Экономика#СВО
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