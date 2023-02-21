Белгородским бизнесменам отсрочат оплату налогов

Теперь предприниматели Белгородской области, чей бизнес ведётся в приграничье, смогут получить отсрочку по налогам и сборам. Сроки уплаты налогов продлят на 12 месяцев — НДС и налоги, подлежащие уплате налоговым агентом в этот перечень не входят. Так, бизнесмены смогут рассчитаться с государством с помощью ежемесячных равных платежей, разделённых на год.