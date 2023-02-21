Белгородским бизнесменам отсрочат оплату налогов

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Теперь россияне, которые ведут свой бизнес на территориях, граничащих с Украиной, смогут пользоваться мерами поддержки от государства. Такое постановление приняли в правительстве РФ — вступает в силу оно сегодня, 21 февраля.
Теперь предприниматели Белгородской области, чей бизнес ведётся в приграничье, смогут получить отсрочку по налогам и сборам. Сроки уплаты налогов продлят на 12 месяцев — НДС и налоги, подлежащие уплате налоговым агентом в этот перечень не входят. Так, бизнесмены смогут рассчитаться с государством с помощью ежемесячных равных платежей, разделённых на год.
Воспользоваться поддержкой смогут те бизнесмены, которые потерпели ущерб из-за обстрелов ВСУ. Поддержат и тех, чьи доходы снизились свыше, чем на 30% во время спецоперации в сфере потребительского рынка.
Список предпринимателей составят в правительстве Белгородской области, после чего направят его в налоговую.
Ранее мы писали, что на предпринимателей, которые понесли при обстрелах Белгородской области ущерб, могут выделить 500 млн рублей.