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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

На помощь пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу могут дать 500 млн рублей

15 февраля 2023, 12:56
Фото: 1MI

Белгородский Фонд развития промышленности могут докапитализировать на 500 млн рублей

Этот вопрос накануне обсудили губернатор Вячеслав Гладков и вице-премьер Денис Мантуров. Глава региона отметил, что суммы ущерба оцениваются в «сотни миллионов рублей».
Сюжет
Бизнес

Фонд развития промышленности Белгородской области может получить 500 млн рублей из федерального центра для помощи субъектам экономической деятельности, которые пострадали от обстрелов. Этот вопрос губернатор Вячеслав Гладков накануне обсудил с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Как отметил Вячеслав Гладков, ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Процесс достаточно сложный, поскольку за каждым предприятием стоят рабочие места, вклады в экономику в части налоговых отчислений и ВРП.

Напомним, владелец торговых центров в Шебекино, которые фактически уничтожил обстрел, понёс ущерб в 350 млн рублей. Как ранее отметил Гладков, с точки зрения стандартной ситуации можно объявить выплаты в 400 тыс. рублей, но это не тот механизм, которого ждёт бизнес.

Владелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Экономика#Бизнес#Помощь#Докапитализация#Фонд развития промышленности#Минпромторг#Обстрел ВСУ#Денис мантуров
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