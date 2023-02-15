На помощь пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу могут дать 500 млн рублей

Напомним, владелец торговых центров в Шебекино, которые фактически уничтожил обстрел, понёс ущерб в 350 млн рублей. Как ранее отметил Гладков, с точки зрения стандартной ситуации можно объявить выплаты в 400 тыс. рублей, но это не тот механизм, которого ждёт бизнес.