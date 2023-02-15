На помощь пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу могут дать 500 млн рублей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Фонд развития промышленности Белгородской области может получить 500 млн рублей из федерального центра для помощи субъектам экономической деятельности, которые пострадали от обстрелов. Этот вопрос губернатор Вячеслав Гладков накануне обсудил с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.
Как отметил Вячеслав Гладков, ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Процесс достаточно сложный, поскольку за каждым предприятием стоят рабочие места, вклады в экономику в части налоговых отчислений и ВРП.
Напомним, владелец торговых центров в Шебекино, которые фактически уничтожил обстрел, понёс ущерб в 350 млн рублей. Как ранее отметил Гладков, с точки зрения стандартной ситуации можно объявить выплаты в 400 тыс. рублей, но это не тот механизм, которого ждёт бизнес.