Белгородский бизнес не может добиться страховых выплат после обстрелов

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В итоге попытки получить деньги от страховых компаний заканчиваются неудачей: страховщики отказываются от выплат, так как обстрелы не вписаны в договор, и обвиняют бизнес в попытках восполнить свои убытки за счёт страхования.
По предварительной оценке, потери предпринимателей в Белгородской и Курской областях уже превысили 1,5 млрд рублей. Получается, что людям дома восстанавливают за государственный счёт, а бизнесмены не получают компенсации за потерянное имущество.
Как рассказал председатель совета директоров белгородского промпарка «Волоконовский» Сергей Лисов, терминал «Нехотеевка», которым управлял промпарк, эвакуировали ночью 24 февраля вместе с таможней. С тех пор доступ к нему ограничен.
21 мая в здание попало несколько кассетных снарядов, оно уничтожено, и обращение за компенсацией в страховую компанию ничего не дало: там попросили документы следствия, которые невозможно получить до его завершения. Спустя долгое время в СКР выдали документы о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», а для страховой нужны документы об умышленном уничтожении имущества, хулиганстве, вандализме и диверсии. И ситуация зашла в тупик.
Пострадала от обстрелов и ГК «Инбитек» Игоря Чернова в Шебекино. Предприятие занимается производством металлоконструкций. Он надеялся, что страховая компания признает обстрел форс-мажором, но не тут-то было: обстрел не признаётся форс-мажором, потому что в Шебекино не введён режим ЧС или военное положение.
Представители Торгово-промышленной палаты ехать на предприятие для оценки разрушений отказываются, страховщики тоже боятся ехать, а без этого получить компенсацию невозможно.
Ситуацию прокомментировал бизнес-омбудсмен Белгородской области Владислав Епанчинцев. По его словам, к нему обратился предприниматель, который немного просрочил исполнение контракта, заключённого с московской компанией. И его организация уже внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
Севернее вообще нет понимания того, что у нас происходит.
Владислав Епанчинцев
По мнению бизнес-омбудсмена, в случае с приграничными предприятиями страховые компании не выполняют своё рыночное предназначение. Фермеры не понимают, как им работать на технике у границы, если она, по сути, не застрахована. А страховые компании называют это предпринимательскими рисками.
При этом страховщики уверены в своей правоте. Как отметила директор курского филиала «Альфастрахования» Ольга Качибая, риски, связанные с ведением боевых действий, никогда не включались в перечень страховых случаев, поэтому страховщики и отказывают в выплатах. Решение о страховании предприятий от обстрелов должно приниматься только на уровне государства, подчеркнула она. На данных момент таких инструментов нет.
Напомним, в конце декабря 2022 года белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев в интервью «Бел.Ру» подвёл итоги года и назвал основные сложности, с которыми столкнулся бизнес. Один из пунктов касался ущерба из-за обстрелов со стороны Украины. Например, владелец сгоревших в Шебекино торговых центров потерял 350 млн рублей. Также в перечень проблем попали трудности с поставками из-за рубежа, нарушение логистических цепочек и снижение платёжеспособности населения.