Белгородский бизнес не может добиться страховых выплат после обстрелов

21 мая в здание попало несколько кассетных снарядов, оно уничтожено, и обращение за компенсацией в страховую компанию ничего не дало: там попросили документы следствия, которые невозможно получить до его завершения. Спустя долгое время в СКР выдали документы о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», а для страховой нужны документы об умышленном уничтожении имущества, хулиганстве, вандализме и диверсии. И ситуация зашла в тупик.