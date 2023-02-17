Наталия Полуянова предложила ряд мер поддержки для бизнесменов приграничных регионов

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Проблемы, характерные исключительно для предпринимателей приграничных регионов, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова обсудила на встрече с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, региональными омбудсменами, представителями бизнеса Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областей, Республики Крым.
Наталия Полуянова рассказала о конкретных «болевых точках» бизнесменов на примере Белгородской области, а также предложила ряд мер поддержки. Среди которых:
Напомним, в ноябре 2022 года Наталия Полуянова инициировала создание рабочей группы при комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, которая занялась отработкой всех мер поддержки субъектов МСП в регионах «среднего уровня реагирования».
«В каждом регионе есть болевые точки, и их необходимо решать, поэтому задача нашей рабочей группы — выявление этих болевых точек и совместное решение проблем с федеральными ведомствами», — подчеркнула депутат в интервью РБК.