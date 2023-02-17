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Наталия Полуянова предложила ряд мер поддержки для бизнесменов приграничных регионов

17 февраля 2023, 13:12
Фото: Из личного архива Наталии Полуяновой
О проблемах, которые испытывают предприниматели в приграничных субъектах РФ, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова рассказала на примере бизнесменов Белгородской области.

Проблемы, характерные исключительно для предпринимателей приграничных регионов, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова обсудила на встрече с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, региональными омбудсменами, представителями бизнеса Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областей, Республики Крым.

Наталия Полуянова рассказала о конкретных «болевых точках» бизнесменов на примере Белгородской области, а также предложила ряд мер поддержки. Среди которых:

  • предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, имущество которых было повреждено или находится в зоне близости к военным действиям;
  • создание в субъектах со средним уровнем реагирования экспериментальных правовых режимов;
  • разработка единого механизма компенсации стоимости имущества, утраченного в ходе актов агрессии;
  • разработка механизма поддержи сельскохозяйственных производителей в связи с недоступностью к территориям своей деятельности.

Напомним, в ноябре 2022 года Наталия Полуянова инициировала создание рабочей группы при комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, которая занялась отработкой всех мер поддержки субъектов МСП в регионах «среднего уровня реагирования».

«В каждом регионе есть болевые точки, и их необходимо решать, поэтому задача нашей рабочей группы — выявление этих болевых точек и совместное решение проблем с федеральными ведомствами», — подчеркнула депутат в интервью РБК.

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