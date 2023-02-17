Наталия Полуянова предложила ряд мер поддержки для бизнесменов приграничных регионов

Напомним, в ноябре 2022 года Наталия Полуянова инициировала создание рабочей группы при комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, которая занялась отработкой всех мер поддержки субъектов МСП в регионах «среднего уровня реагирования».