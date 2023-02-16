Как отправить посылку к 23 февраля в зону СВО

Posted Вчера, 21:05
Published Вчера, 21:05
Modified Вчера, 21:05
Updated Вчера, 21:05
Глава региона ответил, что посылки для участников специальной военной операции ко Дню защитника Отечества собирают местные администрации городов и посёлков.
Там, где вы живёте — придёте в администрацию. Там идёт сбор посылок нашим военнослужащим к празднику.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в каждом районе Белгородской области открыты пункты приёма подарков для военнослужащих. В крупных городах региона таких точек сбора несколько.
В Белгороде посылки можно принести в культурный центр «Октябрь» в Центральном парке, на рынок «Солнечный» на улице Конева и в ЦМИ на Студенческой. Для жителей Белгородского района такой пункт открыли в «Сити Молле».