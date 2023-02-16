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Posted Вчера, 21:05

Published Вчера, 21:05

Modified Вчера, 21:05

Updated Вчера, 21:05

Как отправить посылку к 23 февраля в зону СВО

15 февраля 2023, 21:05
Фото: 1MI

Посылки в зону СВО в Белгородской области принимают администрации

15 февраля у губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова спросили, как передать посылку к 23 февраля на передовую.

Глава региона ответил, что посылки для участников специальной военной операции ко Дню защитника Отечества собирают местные администрации городов и посёлков.

Там, где вы живёте — придёте в администрацию. Там идёт сбор посылок нашим военнослужащим к празднику.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в каждом районе Белгородской области открыты пункты приёма подарков для военнослужащих. В крупных городах региона таких точек сбора несколько.

В Белгороде посылки можно принести в культурный центр «Октябрь» в Центральном парке, на рынок «Солнечный» на улице Конева и в ЦМИ на Студенческой. Для жителей Белгородского района такой пункт открыли в «Сити Молле».

Пункты приёма подарков для военнослужащих открыли в Белгородской области
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Спецоперация#День защитника Отечества#Посылка#Военнослужащие
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