Как белгородцам отправить посылку мобилизованным?

В вечернем прямом эфире губернатору поступил вопрос от жительницы региона насчёт доставки посылок мобилизованным. Женщина хотела бы отправить посылку своему близкому мобилизованному, но не знает, где он находится, известен только его личный шифр.
Вячеслав Гладков ответил, что делать в таком случае: он посоветовал в первую очередь обратиться к главе своего населённого пункта.
В самом начале нужно обратиться в военкомат или лучше всего к главе муниципалитета, где вы проживаете. Это достаточно непростая задача, но мы постараемся помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области