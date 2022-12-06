Посылки родственникам в Харьков: переживания белгородцев и трудности перевозчиков

В настоящий момент сообщение между Белгородом и Харьковом нарушено, но людям всё равно приходится искать пути следования, в том числе чтобы отправить посылку родственникам. В одном из телеграм-каналов мы заметили жалобу местной жительницы Анастасии и попытались разобраться в ситуации.
По словам девушки, она пыталась передать посылку в Харьков. В ней была обувь, лекарства и ключи от квартиры. Однако спустя время Анастасия попросила вернуть посылку и пожаловалась на перевозчика Сергея.
"Очень вас прошу вернуть посылку в Белгород или отправить её на Украину наложенным платежом (наложенный платёж в размере суммы, которую вы мне указали как стоимость ваших услуг, а именно 800 грн.), указанному мной адресату (в переписке)", - написала Анастасия.
Журналист «Бел.Ру» связалась с автором жалобы. Девушка опасается, что перевозчик может оказаться мошенником. Согласно условиям, перевозчик не будет отправлять посылку, пока ему не переведут деньги.
Он пытается даже в общем чате доказать, что он прав ,и принудить меня скинуть ему деньги, но при этом отказывается поступать более лояльным способом, чтобы разрешить ситуацию — это возможность отправить посылку наложенным платежом, то есть получатель, пока не заплатит нужную сумму, которая будет перечислена отправителю, не сможет забрать посылку. Тем самым я уберегу свои деньги и буду уверена, что мои родные получили посылку, а человек получит своё честное вознаграждение за его услугу. Сейчас очень много мошенников. Такие случаи встречаются на каждом шагу, поэтому каждый уважающий свою репутацию перевозчик в любом случае найдёт адекватный выход на сложившуюся ситуацию, если ему дорога его репутация.
Анастасия
Мы также связались с перевозчиком Сергеем. Мужчина не прокомментировал ситуацию со своей стороны, однако сбросил переписку с Анастасией из общего чата.
Я предупреждал, что оплата перед отправкой. Вы сказали, что оплатите после отправки. Я отправил, но получателя указал не вас (чтобы в дальнейшем после оплаты изменить на вас). Когда уже отправил, вы начинаете ныть, чтобы забрал и отправил заново, но с наложенным платежом. Посылка отправлена на ваше отделение. Когда оплатите, тогда я и поменяю получателя.
из переписки Сергея с Анастасией
Разобраться, кто прав в этой ситуации, сложно. В любом случае, белгородцам необходимо быть внимательнее при отправке посылок в другую страну — сейчас легко наткнуться на мошенника и потерять деньги. Наконец, это может быть просто небезопасным.