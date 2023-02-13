Пункты приёма подарков для военнослужащих открыли в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В пунктах сбора принимают не только подарки, но также открытки, поздравления и даже детские рисунки, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Всего в Белгородской области открыты 22 таких пункта. В Белгороде, например, их три: в культурном центре «Октябрь» в Центральном парке, на рынке «Солнечный» на улице Конева и в ЦМИ на улице Студенческой. Для Белгородского района пункт сбора подарков работает в ТРК «Сити Молл».
Полный список пунктов сбора с адресами и контактными телефонами можно изучить в прикреплённом ниже документе.
Помимо указанных пунктов, поздравления защитникам Родины также можно передать через администрации городов и районов.
Напомним, у бойцов белгородской теробороны, в состав которой входят около тысячи добровольцев, начались ротные учения под руководством опытных наставников с большим боевым опытом. Они тренируются в полях и проходят не только огневую подготовку, но также учатся выносить раненых с поля боя и оказывать первую медпомощь.