Пункты приёма подарков для военнослужащих открыли в Белгородской области

Напомним, у бойцов белгородской теробороны, в состав которой входят около тысячи добровольцев, начались ротные учения под руководством опытных наставников с большим боевым опытом. Они тренируются в полях и проходят не только огневую подготовку, но также учатся выносить раненых с поля боя и оказывать первую медпомощь.