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Пункты приёма подарков для военнослужащих открыли в Белгородской области

13 февраля 2023, 06:32
Фото: 1MI
военнослужащие
Адреса пунктов сбора подарков ко Дню защитника Отечества опубликованы на сайте правительства. Поздравить с наступающим праздником можно как белгородцев за пределами региона, так и служащих в Белгородской области жителей других субъектов страны.

В пунктах сбора принимают не только подарки, но также открытки, поздравления и даже детские рисунки, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в Белгородской области открыты 22 таких пункта. В Белгороде, например, их три: в культурном центре «Октябрь» в Центральном парке, на рынке «Солнечный» на улице Конева и в ЦМИ на улице Студенческой. Для Белгородского района пункт сбора подарков работает в ТРК «Сити Молл».

Полный список пунктов сбора с адресами и контактными телефонами можно изучить в прикреплённом ниже документе.

Пункты сбора подарков военнослужащим

Помимо указанных пунктов, поздравления защитникам Родины также можно передать через администрации городов и районов.

Напомним, у бойцов белгородской теробороны, в состав которой входят около тысячи добровольцев, начались ротные учения под руководством опытных наставников с большим боевым опытом. Они тренируются в полях и проходят не только огневую подготовку, но также учатся выносить раненых с поля боя и оказывать первую медпомощь.

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#Военнослужащие#Подарки#23 февраля#День защитника Отечества#Поздравления#Общество#Ася Дугнист#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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