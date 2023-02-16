Белгородцев предупредили о новых проблемах с телесигналом

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
У белгородцев могут возникнуть новые проблемы с просмотром ТВ. В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) предупредили о возможных помехах в телеэфире с 21 февраля по 16 марта.
Помехи обещают в период с 11:13 до 13:06. Их продолжительность составит от нескольких секунд до 12 минут. Сообщается, что это связано с сезонным явлением, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала, — интерференцией.
В ОРТПЦ утверждают, что воздействие этого сезонного явления для телезрителей будет практически незаметным. Однако если телевизор уже старый, то помехи всё-таки возможны. Белгородцам рекомендуют в таких случаях просто включить и выключить телевизор.
Интересно, что белгородцы и ранее жаловались на отсутствие сигнала. Проблема возникла в разных районах области.