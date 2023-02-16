Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Белгородцев предупредили о новых проблемах с телесигналом

16 февраля 2023, 12:16
Фото: 1MI
В Белгородском ОРТПЦ заявили о возможных помехах в телеэфире. Они ожидаются в период с 21 февраля по 16 марта, уточнили в мэрии.

У белгородцев могут возникнуть новые проблемы с просмотром ТВ. В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) предупредили о возможных помехах в телеэфире с 21 февраля по 16 марта.

Помехи обещают в период с 11:13 до 13:06. Их продолжительность составит от нескольких секунд до 12 минут. Сообщается, что это связано с сезонным явлением, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала, — интерференцией.

В ОРТПЦ утверждают, что воздействие этого сезонного явления для телезрителей будет практически незаметным. Однако если телевизор уже старый, то помехи всё-таки возможны. Белгородцам рекомендуют в таких случаях просто включить и выключить телевизор.

Интересно, что белгородцы и ранее жаловались на отсутствие сигнала. Проблема возникла в разных районах области.

Нет сигнала: белгородцы жалуются на плохую работу цифрового телевидения
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском приграничье плохо работает цифровое телевидениеМэр Белгорода рассказал о сторонних помехах на экранах телевизоров
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Город#Мэрия#Телевидение#Помехи#Помехи в приёме сигнала ТВ
Подпишитесь
Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга
Сегодня, 14:19
«Выросшие под разрывы снарядов»: юные белгородцы могут получить статус «Дети СВО»
Сегодня, 08:59
Улицу Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина отремонтируют за 100 млн рублей
Сегодня, 11:06
Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании
Сегодня, 14:34
В Белгородской области закрепили три памятные даты
Сегодня, 13:54