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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Нет сигнала: белгородцы жалуются на плохую работу цифрового телевидения

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI

Белгородцы массово жалуются на плохую работу цифрового телевидения

Местные жители отмечают, что проблемы начались после ремонтных работ на телевышке.

В редакцию «Бел.Ру» поступила масса жалоб на качество работы цифрового телевидения. Белгородцы отмечают, что после ремонтных работ на телевышке телевизор невозможно смотреть — экран периодически становится чёрным, пропадает сигнал.

Последние три недели после профилактики, у кого есть цифровое тв и цифровые приставки, происходит постоянное прерывание сигнала. Не знаем, что делать и куда писать. Но в ТВ теперь нет надобности, так как смотреть его невозможно. Постоянное прерывание сигнала (каждые 5-15 секунд, иногда — до 1 минуты).
Ринат, житель Белгорода

Жалобы поступают от жителей разных районов города. По словам местного жителя Алексея, в центре Белгорода цифровое телевидение начало зависать с начала года, также появляется чёрный экран и надпись «нет сигнала». Аналогичная ситуация наблюдается в Разумном, Майском, Дубовом: «После ремонтных работ на телевышке просто невозможно смотреть телевизор».

Наболевший вопрос про работу телевидения. Живу в Белгороде, окна выходят на телевышку. Уже никаких нервов и терпения не хватает на наше ТВ — виснет, рассыпается экран, становится чёрным, пишет: «Нет сигнала».
Галина, жительница Белгорода

Напомним, что с вопросом о плохой работе телевидения местные жители обращались к губернатору области во время прямого эфира накануне. Вячеслав Гладков предположил, что это связано с близким расположением к границе. Связаны ли проблемы как-то с ремонтом самой телевышки, постараемся выяснить.

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#Алина Харина#Телевидение#Цифровое телевидение#Жалобы#Телевышка#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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