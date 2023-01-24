Нет сигнала: белгородцы жалуются на плохую работу цифрового телевидения

Напомним, что с вопросом о плохой работе телевидения местные жители обращались к губернатору области во время прямого эфира накануне. Вячеслав Гладков предположил, что это связано с близким расположением к границе. Связаны ли проблемы как-то с ремонтом самой телевышки, постараемся выяснить.