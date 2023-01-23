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Posted Сегодня, 20:23

Published Сегодня, 20:23

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В белгородском приграничье плохо работает цифровое телевидение

Сегодня, 20:23
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков отметил в прямом эфире, что это из-за того, что населённый пункт является прифронтовым.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире к губернатору области обратилась жительница региона. По словам женщины, в населённом пункте Белгородского района плохо работает цифровое телевидение: на несколько минут экран становится чёрным, появляется надпись «нет сигнала», а затем канал снова начинает показывать. Белгородка решила узнать у главы региона, с чем может быть связана плохая работа телевизора.

Губернатор предположил, что это связано с близким расположением к границе. 

Я думаю, что вы, скорее всего, живёте ближе к границе. Там такое случается. Прифронтовая территория, поэтому по определённым причинам возникают помехи, которые влияют на качество приёма сигнала. Стараемся реагировать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Цифровое телевидение#Приграничье#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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