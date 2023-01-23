В белгородском приграничье плохо работает цифровое телевидение

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
В вечернем прямом эфире к губернатору области обратилась жительница региона. По словам женщины, в населённом пункте Белгородского района плохо работает цифровое телевидение: на несколько минут экран становится чёрным, появляется надпись «нет сигнала», а затем канал снова начинает показывать. Белгородка решила узнать у главы региона, с чем может быть связана плохая работа телевизора.
Губернатор предположил, что это связано с близким расположением к границе.
Я думаю, что вы, скорее всего, живёте ближе к границе. Там такое случается. Прифронтовая территория, поэтому по определённым причинам возникают помехи, которые влияют на качество приёма сигнала. Стараемся реагировать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области