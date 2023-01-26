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Мэр Белгорода рассказал о сторонних помехах на экранах телевизоров

26 января 2023, 17:10
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира 26 января белгородка спросила градоначальника Валентина Демидова: когда же начнёт нормально показывать телевизор? Постоянные перебои в работе телевидения горожане наблюдают не первый день.

В ответ мэр Белгорода назвал причину помех и рассказал о профилактических работах на оборудовании.

По информации, которую получил от «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи. Специалисты устраняют проблему.
Валентин Демидов

Помимо устранения стороннего вмешательства, также проводятся профилактические работы на телевизионном оборудовании, они завершатся 29 января, поэтому ещё какое-то время горожанам придётся потерпеть помехи на экране своего телевизора.

На плохую работу цифрового телевидения и отсутствие телевизионного сигнала белгородцы жалуются уже несколько дней. Отмечалось, что проблемы начались после ремонта телевышки — экран телевизора периодически становится чёрным.

В РТРС назвали причину сбоев, ею оказались сторонние помехи, над устранением которых специалисты работали 24 и 25 января. Видимо, они не помогли, так как 26 января горожане снова жалуются на проблемы с телевидением.

25 января специалисты назвали уже другую причину неработающих телевизоров. Ими оказались устройства, препятствующие распространению сигнала. О каких устройствах идёт речь и где они находятся, не рассказали. Белгородцам лишь посоветовали установить качественные антенны.

В Белгороде цифровому ТВ мешают устройства, препятствующие распространению сигнала
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Общество#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Телевидение#Помехи в приёме сигнала ТВ
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