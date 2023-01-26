Мэр Белгорода рассказал о сторонних помехах на экранах телевизоров

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В ответ мэр Белгорода назвал причину помех и рассказал о профилактических работах на оборудовании.
По информации, которую получил от «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи. Специалисты устраняют проблему.
Валентин Демидов
Помимо устранения стороннего вмешательства, также проводятся профилактические работы на телевизионном оборудовании, они завершатся 29 января, поэтому ещё какое-то время горожанам придётся потерпеть помехи на экране своего телевизора.
На плохую работу цифрового телевидения и отсутствие телевизионного сигнала белгородцы жалуются уже несколько дней. Отмечалось, что проблемы начались после ремонта телевышки — экран телевизора периодически становится чёрным.
В РТРС назвали причину сбоев, ею оказались сторонние помехи, над устранением которых специалисты работали 24 и 25 января. Видимо, они не помогли, так как 26 января горожане снова жалуются на проблемы с телевидением.
25 января специалисты назвали уже другую причину неработающих телевизоров. Ими оказались устройства, препятствующие распространению сигнала. О каких устройствах идёт речь и где они находятся, не рассказали. Белгородцам лишь посоветовали установить качественные антенны.