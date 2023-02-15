Белгородский минздрав не решил, будет ли дальше судиться с мамой ребёнка-диабетика

При этом данные системы (которые включены в госпрограмму оказания медпомощи) выдавали только в случае оформления для лечения в стационар. А для этого требовалось предоставлять необходимую документацию, лабораторные и инструментальные обследования, выполненные, в том числе амбулаторно, в течение каждых двух недель, что «связано с временными затратами и нахождением ребёнка в стрессовом состоянии».