Диабетики Старого Оскола остались без инсулина

В Старом Осколе в этот вторник произошла странная ситуация. Местный житель рассказал, как его дедушка отправился получать инсулин, но вернулся домой ни с чем. В получении лекарства мужчине отказали и предложили повторить свой визит в январе после новогодних праздников: сейчас инсулина нет.
Губернатор подтвердил, что в Старом Осколе закончился инсулин. Вячеслав Гладков извинился за возникшую ситуацию и назвал её исключением из правил.
В целом запасы инсулина есть на месяц, но в Старом Осколе он на сегодняшний день отсутствует. Не успели правильно сформировать заявку. Ситуацию быстро исправим. Завтра ваш дедушка лекарство получит.
Вячеслав Гладков