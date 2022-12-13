Диабетики Старого Оскола остались без инсулина

В Старом Осколе в этот вторник произошла странная ситуация. Местный житель рассказал, как его дедушка отправился получать инсулин, но вернулся домой ни с чем. В получении лекарства мужчине отказали и предложили повторить свой визит в январе после новогодних праздников: сейчас инсулина нет.