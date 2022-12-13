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Диабетики Старого Оскола остались без инсулина

Сегодня, 16:47
Фото: 1MI

В Старом Осколе закончился инсулин

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе лекарство есть, но в Старом Осколе «не успели правильно сформировать заявку».

В Старом Осколе в этот вторник произошла странная ситуация. Местный житель рассказал, как его дедушка отправился получать инсулин, но вернулся домой ни с чем. В получении лекарства мужчине отказали и предложили повторить свой визит в январе после новогодних праздников: сейчас инсулина нет.

Губернатор подтвердил, что в Старом Осколе закончился инсулин. Вячеслав Гладков извинился за возникшую ситуацию и назвал её исключением из правил.

В целом запасы инсулина есть на месяц, но в Старом Осколе он на сегодняшний день отсутствует. Не успели правильно сформировать заявку. Ситуацию быстро исправим. Завтра ваш дедушка лекарство получит.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Медицина#Новости Старого Оскола#Губернатор#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Инсулин#Диабет#Лекарства#Льготные лекарства
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