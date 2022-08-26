Белгородским детям-диабетикам выдадут нужное количество расходников

25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы жителей региона. Один из них поступил от белгородки Елены. Её интересовал вопрос обеспечения детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторирования глюкозы на 2023 год.