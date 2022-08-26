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Posted 26 августа 2022, 09:35

Published 26 августа 2022, 09:35

Modified 26 августа 2022, 10:53

Updated 26 августа 2022, 10:53

Белгородским детям-диабетикам выдадут нужное количество расходников

26 августа 2022, 09:35
Сюжет
Лекарства
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира 25 августа.

25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы жителей региона. Один из них поступил от белгородки Елены. Её интересовал вопрос обеспечения детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторирования глюкозы на 2023 год.

Женщина добавила, что срок действия одного датчика — 14 суток. В год необходимо 26 штук. Но, согласно постановлению губернатора, предусмотрена выдача 24 штук в год.

Планируется ли в 2023 году увеличение количества датчиков до необходимого числа?
Елена, белгородка

Гладков отметил, что на каждого ребёнка закуплено по 28 расходных элементов.

Они уже есть. Это не только позволит выдать всё необходимое в этом году, но уже проведены торги на 2023 год. Всё в плановом режиме. Не переживайте, ни одного ребёнка не оставим без помощи.
Вячеслав Гладков

Напомним, скандал с невыдачей положенных бесплатных тест-систем и препаратов для детей-диабетиков разгорелся в 2021 году. Прокуратура внесла представление региональному правительству об устранении нарушений.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Лекарства#Губернатор#Эксклюзив#Сахарный диабет#Жалоба#Вячеслав Гладков
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