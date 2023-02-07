Как белгородка боролась с минздравом из-за изделий и лекарств для ребёнка-диабетика

По итогу, приступ у ребёнка произошёл в январе, в марте была врачебная комиссия, и только в августе семья получила препараты. Разумеется, белгородка, переживая за своего ребёнка, не ждала, пока лекарства выдадут, а купила его сама во избежание очередного приступа. Как рассказала Ольга, найти его непросто. К тому же препарат не из дешёвых — стоит порядка 700 рублей.