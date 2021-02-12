Крик о помощи: как родители детей-диабетиков «выбивают» лекарства

Возможно, это связано с неправильными списками из поликлиник, на основе которых формируются заявки на госзакупки, или ведомство не может выстроить логистику закупок, опаздывая с приобретением жизненно необходимых препаратов на несколько месяцев. В любом случае, пока власти играют с цифрами и допускают ошибки, жизнь людей висит на волоске. Особенно страшно, если речь идёт о детях. И порой просрочка в выдаче препаратов на несколько дней и отсутствие возможности их купить может привести к летальным исходам, которые, увы, исправить не получится.