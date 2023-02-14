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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Учёные НИУ «БелГУ» выявили генетические факторы риска развития эндометриоза

14 февраля 2023, 13:09
Фото: НИУ "Бел.ГУ"
Полученные в результате исследования данные помогут повысить качество профилактики и терапии болезни на ранних стадиях.

Учёные Белгородского госуниверситета предприняли масштабное исследование по выявлению механизмов развития одного из наиболее распространённых заболеваний женской репродуктивной системы, связанных с бесплодием — эндометриоза. По оценке специалистов, около ста восьмидесяти миллионов женщин в мире страдают этим недугом. Современные исследования говорят о высокой роли генетических факторов в развитии заболевания: в 47% случаев развитие этой болезни определялось именно генетическими факторами.

Учёные кафедры медико-биологических дисциплин провели исследование на базе Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа для уточнения генетических механизмов возникновения заболевания. В нём приняли участие 1376 женщин — 395 пациенток с эндометриозом и 981 здоровых женщин в составе контрольной группы. Исследователям удалось установить взаимосвязь между полиморфизмами генов половых гормонов и риском возникновения эндометриоза.

Фото: НИУ "Бел.ГУ"

По словам заведующего кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ «БелГУ», профессора Михаила Чурносова, удалось установить связь с заболеванием девяти полиморфных локусов, определяющих уровень половых гормонов в организме. Среди них выраженное влияние на риск развития эндометриоза оказывали два типа гена FSHB. Исследователи выявили также наиболее способствующие развитию эндометриоза комбинации аллельных вариантов изученных генов. Всего в работе было идентифицировано 34 гена, проявления которых могут быть связаны с развитием заболевания.

Мы впервые показали связь полиморфизма генов половых гормонов с риском развития эндометриоза у женщин Центрального Черноземья России. Эти данные раскрывают новые механизмы возникновения заболевания, а также открывают широкие возможности использования генетических технологий при выделении групп риска по этому заболеванию для более точного предупреждения и лечения на ранних этапах.
 Михаил Чурносов
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