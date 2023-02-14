Учёные НИУ «БелГУ» выявили генетические факторы риска развития эндометриоза

Учёные Белгородского госуниверситета предприняли масштабное исследование по выявлению механизмов развития одного из наиболее распространённых заболеваний женской репродуктивной системы, связанных с бесплодием — эндометриоза. По оценке специалистов, около ста восьмидесяти миллионов женщин в мире страдают этим недугом. Современные исследования говорят о высокой роли генетических факторов в развитии заболевания: в 47% случаев развитие этой болезни определялось именно генетическими факторами.