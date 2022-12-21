Учёные НИУ «БелГУ» предложили новый способ упрочнения сталей

Как отметил заведующий лабораторией объёмных наноструктурных материалов, НИУ «БелГУ», профессор Геннадий Салищев, создание новых методов получения и обработки заготовок из аустеничных сталей сегодня является одним из наиболее перспективных направлений материаловедения. Коллектив лаборатории уже несколько лет работает над совершенствованием технологии получения стали нового поколения. Исследования учёных поддержаны грантом РНФ.
«Аустенитные стали обладают важным для промышленности сочетанием механических, физических и химических свойств — прочностью, пластичностью, жаропрочностью, магнитными свойствами и коррозионной стойкостью. Однако известные сегодня способы получения из этого материала заготовок отличает технологическая сложность, поэтому на выходе получается высокая стоимость продукции», — отмечает профессор НИУ «БелГУ» Геннадий Салищев.
Команде учёных Белгородского госуниверситета удалось разработать эффективный и технологичный способ производства упрочнённых заготовок из немагнитной коррозионностойкой аустенитной стали.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории объемных наноструктурных материалов, кандидата технических наук, доцента Дмитрия Панова, предложенная технология предполагает закалку заготовок прутков из аустенитной стали, холодную пластическую деформацию и последующую термическую обработку. Благодаря этому способу обработки заготовки отличаются перспективным сочетанием высокой пластичности при сохранении низкой магнитной проницаемости и высокого уровня прочностных характеристик.
«Наблюдая за поведением материалов при больших степенях используемого способа деформации — радиальной ковки, мы обнаружили формирование градиентных структур, что является перспективным направлением микроструктурного дизайна для получения материалов с новым сочетанием механических и физических свойств. Наше изобретение позволит существенно расширить область использования немагнитной коррозионностойкой аустенитной стали. В частности, разработка может использоваться для создания высокопрочных немагнитных метизов — разных видов крепежных изделий — для машиностроительной, атомной, энергетической, химической и других отраслей промышленности», — отмечает Дмитрий Олегович.
Исследования провели учёные лаборатории объёмных наноструктурных материалов НИУ «БелГУ» в рамках проекта РНФ.