Учёные НИУ «БелГУ» предложили новый способ упрочнения сталей

«Наблюдая за поведением материалов при больших степенях используемого способа деформации — радиальной ковки, мы обнаружили формирование градиентных структур, что является перспективным направлением микроструктурного дизайна для получения материалов с новым сочетанием механических и физических свойств. Наше изобретение позволит существенно расширить область использования немагнитной коррозионностойкой аустенитной стали. В частности, разработка может использоваться для создания высокопрочных немагнитных метизов — разных видов крепежных изделий — для машиностроительной, атомной, энергетической, химической и других отраслей промышленности», — отмечает Дмитрий Олегович.