В День науки состоялся визит губернатора в технопарк «Высокие технологии БелГУ»

— Нам нужно расширять линейку исследований, которые будут применяться во всех секторах нашей экономики. Очень правильно, что со студенческой скамьи молодые люди начинают путь в науку. Наша задача, всё делать для того, чтобы вы развивались, хорошо зарабатывали, были обеспечены достойным жильём, создавали семьи и жили в регионе, — сказал Вячеслав Гладков.