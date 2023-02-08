В День науки состоялся визит губернатора в технопарк «Высокие технологии БелГУ»

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В День российской науки состоялся рабочий визит главы региона Вячеслава Гладкова на главную научно-исследовательскую площадку Белгородского госуниверситета — технопарк «Высокие технологии БелГУ». Губернатор побывал в лабораториях НИИ материаловедения и инновационных технологий, на площадках Инжинирингового центра, в цехах Центра коллективного пользования «Технологии и материалы НИУ „БелГУ“.
Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, рассказывая о научных подразделениях технопарка, отметил, что здесь проводятся научные исследования мирового уровня в области материаловедения, генетики, биотехнологий, ведутся разработки инновационных продуктов для авиационной, транспортной, химической промышленности, биомедицины, сельского хозяйства. Олег Николаевич подчеркнул, что в научных коллективах работают как ведущие учёные, так и молодые, которые тоже имеют весомые достижения.
Вячеслав Гладков пообщался с руководителями и сотрудниками лабораторий, ознакомился с инновационными разработками, которые уже используются на предприятиях региона.
Как отметил ректор Олег Полухин, за год на площадке технопарка за счёт хоздоговоров удалось заработать около 780 млн рублей, порядка 363 млн — в рамках сотрудничества с предприятиями Белгородской области.
Олег Николаевич обратил внимание на то, что в настоящий момент завершается реконструкция и оснащение Регионального микробиологического центра, являющегося ключевым резидентом технопарка «Высокие технологии». На базе центра, открытие которого запланировано на июнь этого года, в рамках проектов НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» ведутся разработки современных биопрепаратов для защиты и роста растений, для очистки окружающей среды, что очень важно в связи с развивающимся в регионе аграрным сектором.
Губернатора заинтересовало ещё одно перспективное направление научной деятельности университета — инновационные технологии переработки железной руды, способствующие обогащению железистых кварцитов.
— Здесь же не только вопрос повышения прибыльности металлургических предприятий, но и вопрос снижения нагрузки на экологию: чем больше выход железа, тем меньше отвал и переработка, — резюмировал Вячеслав Гладков, отметив многоаспектность проекта.
Губернатор поздравил научно-исследовательский коллектив вуза с Днём российской науки, поблагодарив учёных, исследователей, рационализаторов за существенный вклад в инновационное развитие экономики региона и программу импортозамещения.
— Нам нужно расширять линейку исследований, которые будут применяться во всех секторах нашей экономики. Очень правильно, что со студенческой скамьи молодые люди начинают путь в науку. Наша задача, всё делать для того, чтобы вы развивались, хорошо зарабатывали, были обеспечены достойным жильём, создавали семьи и жили в регионе, — сказал Вячеслав Гладков.