Более пятисот детских желаний исполнил благотворительный марафон на базе НИУ «БелГу»

В 2022 году в волонтёрской деятельности и оказании помощи жителям Белгородской области приняло участие более 4800 студентов и сотрудников Белгородского госуниверситета. Также в рамках марафона вуз принял участие более чем в 200 акциях, включая оказание помощи ветеранам войны, детям войны, ветеранам НИУ «БелГУ», мобилизованным военнослужащим, беженцам, переселенцам из Украины, нуждающимся гражданам региона. Особо Александр Васильевич отметил деятельность Церковного штаба помощи беженцам, к которому присоединились студенты института общественных наук и массовых коммуникаций, педагогического института и факультета психологии. Координатор добровольцев Церковного штаба помощи беженцам — ассистент кафедры философии и теологии института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Анастасия Маслакова, отметила, что за год проделана большая работа.