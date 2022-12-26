Более пятисот детских желаний исполнил благотворительный марафон на базе НИУ «БелГу»

Марафон направлен на оказание помощи детям, оказавшимся без попечения родителей, и сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, малоимущим многодетным семьям, одиноким пожилым людям. С приветственным словом к гостям праздника обратился проректор по образовательной деятельности Александр Маматов, который рассказал об истории марафона и волонтёрском движении в стенах Белгородского госуниверситета.
Эта добрая акция проводится уже в 20 раз, а на базе НИУ «БелГУ» — в 15 раз. С каждым годом масштаб акции растёт, мы дарим радость всё большему количеству людей. В университете к марафону подключилось много студентов и преподавателей. Я призываю каждого творить добро при любой возможности, помогать нуждающимся и словом, и полезным делом.
Александр Васильевич
За время проведения Рождественской акции рождественские подарки от жителей Белгородской области получили 544 ребёнка, из которых 26 — дети беженцев. Также поддержку получили 43 взрослых, находящихся на попечении Дома сестринского ухода Российского Красного Креста. При этом сам марафон «Тёплым словом — добрым делом» проводится на протяжении всего года. В 2022 году в его рамках было охвачено порядка 1750 нуждающихся людей.
В марафоне традиционно принимают участие коллектив преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ», жители города Белгорода и Белгородской области, социальные партнёры и спонсоры. На новогоднем утреннике ежегодно подводят итоги года и дают старт новому марафону, который продлится весь следующий год.
В 2022 году в волонтёрской деятельности и оказании помощи жителям Белгородской области приняло участие более 4800 студентов и сотрудников Белгородского госуниверситета. Также в рамках марафона вуз принял участие более чем в 200 акциях, включая оказание помощи ветеранам войны, детям войны, ветеранам НИУ «БелГУ», мобилизованным военнослужащим, беженцам, переселенцам из Украины, нуждающимся гражданам региона. Особо Александр Васильевич отметил деятельность Церковного штаба помощи беженцам, к которому присоединились студенты института общественных наук и массовых коммуникаций, педагогического института и факультета психологии. Координатор добровольцев Церковного штаба помощи беженцам — ассистент кафедры философии и теологии института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Анастасия Маслакова, отметила, что за год проделана большая работа.
Особую атмосферу празднику придали выступления юных артистов — представителей детских творческих коллективов НИУ «БелГУ» и воспитанников социально-реабилитационных учреждений Белгорода. В завершении утренника дети получили подарки, которые заранее описали в своих письмах Деду Морозу.