Политолог Анпилогов оценил вероятность вторжения ВСУ в Белгородскую область

Тем не менее эксперт не исключил, что ВСУ могут решиться на массированный удар по приграничью, если им поступит оружие из западных стран. Политолог считает, что целью военных может быть не Белгородская и Брянская области, а Крым. Алексей Анпилогов предположил, что украинские войска могут попытаться атаковать, но успехов в этом деле они вряд ли добьются.