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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Политолог Анпилогов оценил вероятность вторжения ВСУ в Белгородскую область

14 февраля 2023, 09:03
Фото: 1MI
Политолог Алексей Анпилогов считает, что со стороны Украины могут нанести удар по территориям РФ. А вот вторжение — это, скорее, «фантастика», цитируют эксперта «Брянские новости».
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СВО

Вторгаться на территорию приграничных регионов России, в Белгородскую и Брянскую области в частности, ВСУ не будут — такое мнение высказал политолог Алексей Анпилогов. Он считает, что данный вариант развития событий невозможен, ведь так Украина проявит открытую агрессию. К тому же, резервы страны заканчиваются.

Тем не менее эксперт не исключил, что ВСУ могут решиться на массированный удар по приграничью, если им поступит оружие из западных стран. Политолог считает, что целью военных может быть не Белгородская и Брянская области, а Крым. Алексей Анпилогов предположил, что украинские войска могут попытаться атаковать, но успехов в этом деле они вряд ли добьются.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Алексей Анпилогов#СВО#Спецоперация#Политолог#ВСУ#Массированный удар#Вторжение#Приграничье#Брянская область#Крым
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