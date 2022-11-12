Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Генерал-майор в отставке считает невозможным вторжение ВСУ в Белгород и Курск

12 ноября 19:12
Фото: 1MI
Мнением на тему наступления украинских войск на Белгородскую и Курскую область с «ФАН» поделился генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Сюжет
СВО

Генерал-майор в отставке Сергей Липовой высказался на тему наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Он считает, что это невозможно. По словам эксперта, ВСУ слишком истощены для подобных операций. Они будут вынуждены оборонять текущие рубежи.

Напомним, 11 ноября «РИА Новости» опубликовали видео с пленным украинским офицером. На видео мужчина рассказал о плановом зимнем наступлении в сторону Курска и Белгорода.

Пленный солдат ВСУ рассказал о планах устроить теракт в Белгородской области
Узнать подробнее

Генерал-майор в своём общении с журналистами сообщил, что заявления, подобные пленному офицеру ВСУ, регулярно появляются в СМИ — и от официальных лиц в том числе.

Делается это только для того, чтобы показать мифическую воинственность оставшихся вооруженных сил Украины и не больше. То, что они будут наступать, это смешно. Они должны хотя бы удержать те позиции, которые у них есть на сегодняшний день. Сейчас вопрос стоит у них не в том, чтобы наступать, а чтобы удержать. На сегодняшний день наступление идет со стороны российских войск в Донбассе. Точнее, где-то мы укрепляемся, а где-то мы наступаем. Поэтому все эти заявления не заслуживают серьезного внимания.
Сергей Липовой
Читайте также:
Оперштаб ответил на слова пленного украинца о наступлении ВСУ на Белгородскую областьРоссийский военный исполнил трюк со сброшенными с дронов ВСУ гранатами: видео
#Алина Харина#Белгородская область#Курская область#СВО#Операция на Украине#Военные#ВСУ#Мнение эксперта
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11