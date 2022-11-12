Генерал-майор в отставке считает невозможным вторжение ВСУ в Белгород и Курск

Генерал-майор в отставке Сергей Липовой высказался на тему наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Он считает, что это невозможно. По словам эксперта, ВСУ слишком истощены для подобных операций. Они будут вынуждены оборонять текущие рубежи.
Напомним, 11 ноября «РИА Новости» опубликовали видео с пленным украинским офицером. На видео мужчина рассказал о плановом зимнем наступлении в сторону Курска и Белгорода.
Генерал-майор в своём общении с журналистами сообщил, что заявления, подобные пленному офицеру ВСУ, регулярно появляются в СМИ — и от официальных лиц в том числе.
Делается это только для того, чтобы показать мифическую воинственность оставшихся вооруженных сил Украины и не больше. То, что они будут наступать, это смешно. Они должны хотя бы удержать те позиции, которые у них есть на сегодняшний день. Сейчас вопрос стоит у них не в том, чтобы наступать, а чтобы удержать. На сегодняшний день наступление идет со стороны российских войск в Донбассе. Точнее, где-то мы укрепляемся, а где-то мы наступаем. Поэтому все эти заявления не заслуживают серьезного внимания.
Сергей Липовой