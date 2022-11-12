Генерал-майор в отставке считает невозможным вторжение ВСУ в Белгород и Курск

Генерал-майор в отставке Сергей Липовой высказался на тему наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Он считает, что это невозможно. По словам эксперта, ВСУ слишком истощены для подобных операций. Они будут вынуждены оборонять текущие рубежи.