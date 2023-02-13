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Металлоинвест поддержал создание лабораторий в филиале МГРИ в Старом Осколе

13 февраля 2023, 12:30
Фото: Валерий Воронов
При поддержке компании «Металлоинвест» на базе Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ) созданы две лаборатории: инженерно-геологических изысканий и моделирования горно-геологических процессов.

Современное оборудование комплекса сократит время проведения исследований и испытаний грунтов и повысит точность данных для расчетов устойчивости строящихся объектов. Скорость моделирования горных работ методом трехмерных объектов и создания прототипов проектов для их предварительного анализа также возрастет. Студентам переданы георадар, оборудование для топографической съемки и других исследований, которые востребованы промышленными предприятиями региона.

Инвестиции Металлоинвеста в проект в рамках социально-экономического партнерства с правительством Белгородской области составили 6 млн рублей.

В презентации лабораторного комплекса принял участие управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов и директор Старооскольского филиала МГРИ Семён Двоеглазов.

Мы на протяжении многих лет поддерживаем МГРИ и ведем совместную профориентационную и научную работу со специалистами вуза. Занятия в новом комплексе ежегодно будут посещать более тысячи студентов. Это будущие геологи, геодезисты, специалисты горного, нефтегазового и маркшейдерского дела, геофизики, экологи — то есть представители тех профессий, которые необходимы для дальнейшего развития нашего предприятия, города и региона в целом.
Кирилл Чернов
Фото: Валерий Воронов
Создание лабораторий открывает для нас широкий спектр возможностей для учебных занятий, проектной работы и проведения исследований. Эти инвестиции уже в ближайшем будущем конвертируются в уверенных в себе, квалифицированных сотрудников. Искренние слова благодарности Металлоинвесту за многолетнюю поддержку и большой вклад в развитие нашего вуза».
Семён Двоеглазов

За несколько последних лет инженерно-геологические изыскания проводились в рамках реализации на ОЭМК таких крупных проектов как реконструкция обжиговой машины, модернизация участка фильтрации фабрики окомкования и металлизации, модернизация распределительного устройства 330 кВ главной понизительной подстанции цеха сетей и подстанций.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Металлоинвест#МГРИ#Старый Оскол
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