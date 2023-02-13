Металлоинвест поддержал создание лабораторий в филиале МГРИ в Старом Осколе

Современное оборудование комплекса сократит время проведения исследований и испытаний грунтов и повысит точность данных для расчетов устойчивости строящихся объектов. Скорость моделирования горных работ методом трехмерных объектов и создания прототипов проектов для их предварительного анализа также возрастет. Студентам переданы георадар, оборудование для топографической съемки и других исследований, которые востребованы промышленными предприятиями региона.