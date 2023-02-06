Металлоинвест реализовал более 550 проектов в регионах ответственности Компании

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Участники поделились опытом реализованных проектов и обсудили планы на будущее. Ко встрече в режиме онлайн присоединились руководители Компании.
Программа корпоративного волонтерства «ВМЕСТЕ! С призванием» стартовала в 2018 году. За это время было реализовано более 550 проектов по помощи незащищенным слоям населения, организации спортивных и оздоровительных мероприятий, в области охраны окружающей среды и заботы о бездомных животных. Число благополучателей превысило 5,5 тысяч человек. На поддержку проектов Металлоинвест направил более 33 млн рублей.
Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил, что волонтерам в непростые времена удается не только заботиться о других, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается, но и самим не пасовать перед трудностями и справляться с эмоциональным выгоранием.
«Волонтерство полностью отвечает ценностям нашей компании, объединяя Заботу, Качество, Развитие, Партнерство и Открытый диалог. Движение волонтеров растет и крепнет год от года несмотря на внешние вызовы. Мы продолжаем поддерживать эту инициативу и приложим дополнительные усилия для её популяризации, освещения позитивного вклада волонтеров в улучшение качества жизни в наших городах и регионах», — подчеркнул Назим Эфендиев.
Сегодня волонтерское движение Металлоинвеста объединяет более 2,5 тыс. сотрудников Компании и не менее 2 тыс. жителей Белгородской и Курской областей.
Во время пандемии фокус программ корпоративного волонтерства сместился в сторону адресной помощи. Волонтеры стали опорой в помощи семьям, изолированным на время от внешнего мира.
В 2022 году волонтеры активно помогали переселенцам обустроиться на новом месте, интегрировать детей в новый мир, активно включились в организацию помощи семьям мобилизованных сотрудников.
За прошедший год в Старом Осколе, Губкине и Железногорске было реализовано почти 100 проектов. Основная часть из них была направлена на адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, открытие детских спортивных и развивающих центров, сбор вторсырья для последующей переработки и другие экологические мероприятия.
Справочно:
С 11 января по 6 февраля 2022 года в Железногорске проходила акция «Электрозима», организованная Металлоинвестом при поддержке экологического проекта «Собиратор». За время акции удалось собрать более 16 тонн старой электротехники, которую далее отправили на переработку. В рамках «Электрозимы» в городе открылось около 40 пунктов приёма, в том числе мобильные — «экотакси» для вывоза крупногабаритной офисной и бытовой техники. В акции участвовало более 50 волонтеров.
На ОЭМК и ЛГОКе была запущена акция по сбору гуманитарной помощи для переселенцев, прибывающих в Белгородскую область. С 21 марта в Старом Осколе и Губкине были открыты пункты приема, куда все желающие могли принести гуманитарную помощь. Волонтёры ОЭМК и ЛГОКа не только приносили все необходимое, но и были вовлечены в сортировку и доставку собранного.
Знаковым стал проект «Помощь у нас в крови», который Металлоинвест инициировал в ответ на обращение врачей из Железногорска. Первыми донорами стали волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С призванием» из МГОКа, после этого к проекту присоединились и работники других комбинатов. За прошедший год возросло не только количество тех волонтёров, кто системно сдает кровь, но и тех, кто вступил в ряды доноров костного мозга.
Также комбинаты поддержали федеральную акцию по сбору макулатуры #БумБатл, которая стартовала 15 сентября и проходила в формате соревнования по всей стране. На комбинатах в Старом Осколе, Губкине и Железногорске открылись пункты приёма бумажных отходов, куда можно было сдать картон, бумагу, журналы, книги и открытки. По итогам акции было собрано более 20 тонн макулатуры.
Всего в 2022 году волонтёры из Старого Оскола, Губкина и Железногорска в рамках «Экомарафона» провели около 30 акций, в которых приняли участие более 1,3 тыс. человек. Добровольцы организовали несколько мероприятий по поддержанию чистоты окружающей среды, оказали помощь бездомным животным из приютов.