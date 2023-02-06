Металлоинвест реализовал более 550 проектов в регионах ответственности Компании

Знаковым стал проект «Помощь у нас в крови», который Металлоинвест инициировал в ответ на обращение врачей из Железногорска. Первыми донорами стали волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С призванием» из МГОКа, после этого к проекту присоединились и работники других комбинатов. За прошедший год возросло не только количество тех волонтёров, кто системно сдает кровь, но и тех, кто вступил в ряды доноров костного мозга.