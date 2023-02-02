Металлоинвест запустил промышленный туризм на ОЭМК

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«Посещение промышленных предприятий России сегодня востребовано не только как современный туристический продукт, но и возможность расширения кругозора для посетителей всех возрастов. Наши гости знакомятся с технологиями зеленой металлургии, действующими в гармонии с природой и современными профессиями, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Уверена, что своими глазами увидеть, как добывается руда, плавится металл и производится сталь будет интересно не только жителям Белгородской области, но и всех уголков нашей страны».
Перед посещением предприятия туристы проходят инструктаж по охране труда, обеспечиваются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.
ОЭМК — единственный в России металлургический комбинат полного цикла, на котором реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах. Здесь представлены самые современные технологии и выплавляется сталь с минимальным воздействием на окружающую среду.
Разработанные специалистами Металлоинвеста маршруты включают в себя экспозицию образовательно-выставочного центра «Железно!», где туристы узнают много интересного о металле и его роли в жизни человека, посещение промышленной площадки ОЭМК, где можно услышать гул сталеплавильных печей, увидеть рождение знаменитого оскольского стального проката и сделать яркие атмосферные фотографии.
Впечатления от экскурсии дополнит обед настоящих металлургов в столовой комбината.
В конце 2021 года первых посетителей принял другой комбинат Компании — Михайловском ГОК им. А. В. Варичева. Уникальной возможностью осмотреть карьер и производственные площадки промышленной жемчужины Курской области уже воспользовалось около 3000 человек, среди которых значительную часть составили организованные группы школьников и студентов профильных вузов.