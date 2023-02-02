Металлоинвест запустил промышленный туризм на ОЭМК

«Посещение промышленных предприятий России сегодня востребовано не только как современный туристический продукт, но и возможность расширения кругозора для посетителей всех возрастов. Наши гости знакомятся с технологиями зеленой металлургии, действующими в гармонии с природой и современными профессиями, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Уверена, что своими глазами увидеть, как добывается руда, плавится металл и производится сталь будет интересно не только жителям Белгородской области, но и всех уголков нашей страны».