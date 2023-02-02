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Металлоинвест запустил промышленный туризм на ОЭМК

2 февраля 2023, 08:51
Фото: Компания «Металлоинвест»
Компания «Металлоинвест» запустила промышленный туризм на Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова. Разработано три маршрута, которые не оставят равнодушными как взрослых, так и маленьких гостей предприятия.

«Посещение промышленных предприятий России сегодня востребовано не только как современный туристический продукт, но и возможность расширения кругозора для посетителей всех возрастов. Наши гости знакомятся с технологиями зеленой металлургии, действующими в гармонии с природой и современными профессиями, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Уверена, что своими глазами увидеть, как добывается руда, плавится металл и производится сталь будет интересно не только жителям Белгородской области, но и всех уголков нашей страны».

Перед посещением предприятия туристы проходят инструктаж по охране труда, обеспечиваются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

ОЭМК — единственный в России металлургический комбинат полного цикла, на котором реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах. Здесь представлены самые современные технологии и выплавляется сталь с минимальным воздействием на окружающую среду.

Фото: Компания «Металлоинвест»

Разработанные специалистами Металлоинвеста маршруты включают в себя экспозицию образовательно-выставочного центра «Железно!», где туристы узнают много интересного о металле и его роли в жизни человека, посещение промышленной площадки ОЭМК, где можно услышать гул сталеплавильных печей, увидеть рождение знаменитого оскольского стального проката и сделать яркие атмосферные фотографии.

Впечатления от экскурсии дополнит обед настоящих металлургов в столовой комбината.

В конце 2021 года первых посетителей принял другой комбинат Компании — Михайловском ГОК им. А. В. Варичева. Уникальной возможностью осмотреть карьер и производственные площадки промышленной жемчужины Курской области уже воспользовалось около 3000 человек, среди которых значительную часть составили организованные группы школьников и студентов профильных вузов.

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#Кристина Семенчук#Металлоинвест#Промышленный туризм#Профессия#Город#Белгородская область
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