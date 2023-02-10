Назад в прошлое: к чему может привести возвращение в СССР

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:17
30 декабря 2022 года отмечалось 100-летие со дня образования СССР. В этот год проводился опрос россиян, как они относятся к Союзу и его распаду. Как выяснилось, 58% граждан сожалеют, что Советский Союз распался, а 51% считает, что при таком режиме хорошего было больше, чем остального.
Прежде всего люди скучают по молодости и стабильности, кто-то — по беззаботному детству. Хотя счастливое детство или молодость не стали залогом стабильности. Это успели выяснить в своё время как уроженцы СССР, так и родившиеся в начале 2000-х.
Историк Ирина Карацуба считает, что люди ностальгируют по мифическому прошлому, а не по продуктовым талонам и часовым очередям. Действительно, по этому сложно скучать. Люди всегда хотят социальной справедливости, в современности — не исключение. Это может быть выгодно властям, если правильно всё обернуть.
Всё это якобы бесплатное образование, якобы бесплатное здравоохранение, которое называли «здравозахоронением». Для поступления в МГУ были необходимы услуги платных репетиторов даже при отличном аттестате.
считает историк Ирина Карацуба
Влияет на желание людей вернуться в Советский Союз и вектор движения властей. Президент РФ Владимир Путин как в 2005 году заявлял, что распад СССР — «крупнейшая геополитическая катастрофа» прошлого века, так и в 2021 году назвал это трагедией. Подобные высказывания — яркий пример «советизации» с самой верхушки.
Но есть и другое мнение. Глава Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов отметил, что общество нуждается скорее в ценностях, которые были при СССР. А возрождать Союз никто не собирается. «Будем строить своё будущее с учётом всех тех технических, социальных, экономических достижений, которых страна добилась после распада СССР», — говорит эксперт.
Вспомнили авторы материала и о недостатках того времени. Например, санитарная норма жилплощади тогда была крайне низкой — на одного человека приходилось от 5,5 до 2,2 «квадрата», в зависимости от города.
Неравномерное распределение касалось и продуктов питания. Рабочие Москвы получали больше остальных по нормативам. В других городах на семью из трёх-четырёх человек в месяц полагались килограмм крупы, 0,5 кг мяса и 1,5 кг рыбы.