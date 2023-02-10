Назад в прошлое: к чему может привести возвращение в СССР

Историк Ирина Карацуба считает, что люди ностальгируют по мифическому прошлому, а не по продуктовым талонам и часовым очередям. Действительно, по этому сложно скучать. Люди всегда хотят социальной справедливости, в современности — не исключение. Это может быть выгодно властям, если правильно всё обернуть.