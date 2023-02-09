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Бывшее здание НКВД в Белгородской области законсервируют

9 февраля 2023, 07:37
Фото: пресс-служба прокуратуры Старого Оскола
Здание признали опасным — в любой момент оно может обрушиться, заявили в прокуратуре. Постройка ещё дореволюционная, в разное время здесь находились аптека, НКВД, отделы милиции и РОВД, сообщает информационный портал Oskol City.

Заброшенный дом дореволюционной постройки в Старом Осколе решили законсервировать по иску местной прокуратуры. В надзорном ведомстве уверены, что двухэтажное здание опасно для окружающих. Туда свободно могут проникать люди, а с учётом постепенного разрушения строения это может привести к трагедии.

Теперь в течение трёх месяцев Дирекция по инвестиционной деятельности, которая является собственником здания, должна ограничить доступ — закрыть окна и входы специальными щитами, а также обеспечить прочность основных конструкций. Здание должно быть безопасным для окружающих.

У постройки богатая история. С 1890 по 1918 год в здании на улице Комсомольской находилась аптека Ульриха, которая изначально была единственной в городе. После того, как аптеку национализировали, в доме расположились ОГПУ, а затем НКВД. Тогда в подвалах здания вели допросы людей, признанных врагами народа.

В военные годы здание серьёзно пострадало. После реставрации в дореволюционном доме расположились отделы милиции, а затем — РОВД.

Теперь же постройка заброшена и постепенно разрушается.

последствия Великой Отечественной войны
Фото: фонды Старооскольского краеведческого музея
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#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Город#Исторические здания#Ася Дугнист#Консервация
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