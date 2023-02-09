Бывшее здание НКВД в Белгородской области законсервируют

У постройки богатая история. С 1890 по 1918 год в здании на улице Комсомольской находилась аптека Ульриха, которая изначально была единственной в городе. После того, как аптеку национализировали, в доме расположились ОГПУ, а затем НКВД. Тогда в подвалах здания вели допросы людей, признанных врагами народа.