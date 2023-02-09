Бывшее здание НКВД в Белгородской области законсервируют

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Заброшенный дом дореволюционной постройки в Старом Осколе решили законсервировать по иску местной прокуратуры. В надзорном ведомстве уверены, что двухэтажное здание опасно для окружающих. Туда свободно могут проникать люди, а с учётом постепенного разрушения строения это может привести к трагедии.
Теперь в течение трёх месяцев Дирекция по инвестиционной деятельности, которая является собственником здания, должна ограничить доступ — закрыть окна и входы специальными щитами, а также обеспечить прочность основных конструкций. Здание должно быть безопасным для окружающих.
У постройки богатая история. С 1890 по 1918 год в здании на улице Комсомольской находилась аптека Ульриха, которая изначально была единственной в городе. После того, как аптеку национализировали, в доме расположились ОГПУ, а затем НКВД. Тогда в подвалах здания вели допросы людей, признанных врагами народа.
В военные годы здание серьёзно пострадало. После реставрации в дореволюционном доме расположились отделы милиции, а затем — РОВД.
Теперь же постройка заброшена и постепенно разрушается.