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Published Сегодня, 16:26

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Updated Сегодня, 16:30

Расстрел, лагеря и нищета: истории вернувшихся из-за границы россиян

28 января 2023, 16:26
Фото: 1MI
С начала СВО из России многие мигрировали. Сейчас наблюдается обратная тенденция — уехавшие возвращаются в Россию или думают об этом. Что ждёт их дома, на конкретных примерах рассмотрели «Новые известия».

За последние сто лет Россия успела накопить богатый опыт работы с эмигрантами и возвращенцами, примеров для анализа накопилось много, и практически все они говорят об одном: так называемых «предателей Родины», которые в сложные времена уезжали в другие страны, а потом возвращались, чаще всего встречали далеко не хлебом и солью. И именно печальный исторический опыт пугает многих релокантов и останавливает от возвращения в родные пенаты.

В советское время будущее вернувшего эмигранта во многом зависело от его социального положения и значимости для государства. Известных личностей заманивали на Родину предложением престижной работы и насыщенной жизни, рассказал «Новым известиям» историк Алексей Кузнецов.

Интересным примером может служить возвращение генерала Якова Слащева, из-за которого Красная Армия не смогла захватить Крым в конце 1919 года. Он торговался с властями и те гарантировали ему безопасность. И даже сдержали слово на первых порах: он получил престижную работу — преподавал тактику на курсах «Выстрел», но вскоре после этого его убили. До сих пор непонятно, кто именно и за что. Не исключено, что правящие структуры передумали и просто решили от него избавиться.

Писатель Алексей Толстой вернулся в Россию, поверив обещаниям публикаций и больших гонораров. Благополучно приехали писатель и поэт Андрей Белый, скульптор Сергей Конёнков.

Везло не всем. Например, для семьи Марины Цветаевой возвращение на Родину стало роковой ошибкой: сначала арестовали её дочь и мужа, её стихотворения нигде не публиковались и через два года нищеты она покончила с собой.

Но в большинстве случаев, когда вопрос касался известных деятелей литературы и искусства, Советскому Союзу была важна репутация: если в страну приезжают такие великие люди, значит, им тут лучше, чем на Западе.

Что касается массовой репатриации, картина выглядела несколько иначе. Особенно жёсткими в этом вопросе стали 30-е годы XX века. Любой приехавший из-за границы человек мог быть арестован по подозрению в шпионаже или другом преступлении против государства. Ярким примером служит история русских работников Китайско-Восточной железной дороги в Харбине. Их назвали агентами японской разведки и террористами: 21 тысячу человек расстреляли, 10 тысяч человек отправили в лагеря.

Многих иммигрантов брали на работу по срочному трудовому контракту как иностранцев, после чего власти отказывались признавать их гражданство другой страны, и людей больше не выпускали за границу.

После Великой Отечественной войны методы работы с эмигрантами изменились. Оставшихся за границей россиян находили агенты и уговаривали вернуться, обещая безбедное будущее. Если те не соглашались, их обвиняли в пособничестве нацистам ради для экстрадиции на Родину или же просто похищали.

Активная репатриация в Россию началась во времена НЭПа, когда многим уехавшим казалось, что они возвращаются в страну больших возможностей, которая движется по одной дороге с либеральным Западом.

Сейчас же в России наблюдается обратная тенденция. И когда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявляет, что для всех высококвалифицированных специалистов и предпринимателей нужно создать все необходимые условия в стране, чтобы они вернулись, а после добавляет, что «все эти фамилии известны», такие слова несколько напрягают. Памятуя печальный опыт работы с иммигрантами Советского Союза, так и мерещится, что на Родине их ждут спецслужбы и места в исправительных колониях. Поэтому в первую очередь властям надо сделать так, что те самые бизнесмены и специалисты-релоканты поверили в безопасность на родной земле.

«На родине мне комфортнее и понятнее»
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#Россия#Эмигранты#Частичная мобилизация#Возвращение домой#Общество#СВО
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