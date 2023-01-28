Расстрел, лагеря и нищета: истории вернувшихся из-за границы россиян

Сейчас же в России наблюдается обратная тенденция. И когда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявляет, что для всех высококвалифицированных специалистов и предпринимателей нужно создать все необходимые условия в стране, чтобы они вернулись, а после добавляет, что «все эти фамилии известны», такие слова несколько напрягают. Памятуя печальный опыт работы с иммигрантами Советского Союза, так и мерещится, что на Родине их ждут спецслужбы и места в исправительных колониях. Поэтому в первую очередь властям надо сделать так, что те самые бизнесмены и специалисты-релоканты поверили в безопасность на родной земле.