Белгородец решил заработать на жителях приграничья

К тому же, над Белгородом тоже часто работает система ПВО и будит белгородцев. С Шебекино это не сопоставимо, но за 1,3 млн хочется больше уверенности в завтрашнем дне. Можем предположить, что автор сам решил сменить «бахи» на жизнь в другом регионе, вот и продаёт свою комнату после ремонта.