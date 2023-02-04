Белгородец решил заработать на жителях приграничья

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В Шебекино некто на доске объявлений оставил предложение о покупке комнаты в центре Белгорода. Объявление гласит:
«Устал от обстрелов? Переезжай в Белгород! Продаётся…»
Видимо, его автор перечитал литературу на тему агрессивных продаж и «болей» клиентов. Такой маркетинг уже успели оценить местные жители. Стоимость освобождения от обстрелов за комнату в общежитии достаточно высока — 1,3 млн рублей.
К тому же, над Белгородом тоже часто работает система ПВО и будит белгородцев. С Шебекино это не сопоставимо, но за 1,3 млн хочется больше уверенности в завтрашнем дне. Можем предположить, что автор сам решил сменить «бахи» на жизнь в другом регионе, вот и продаёт свою комнату после ремонта.