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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Белгородец решил заработать на жителях приграничья

4 февраля 2023, 17:01
Фото: 1MI
В Шебекино появилось объявление о продаже жилья в областном центре. Главным аргументом к покупке стали регулярные обстрелы Шебекинского округа. Запечатлели предложение в Telegram-канале «ШО Шебекино».
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СВО

В Шебекино некто на доске объявлений оставил предложение о покупке комнаты в центре Белгорода. Объявление гласит:

«Устал от обстрелов? Переезжай в Белгород! Продаётся…»

Видимо, его автор перечитал литературу на тему агрессивных продаж и «болей» клиентов. Такой маркетинг уже успели оценить местные жители. Стоимость освобождения от обстрелов за комнату в общежитии достаточно высока — 1,3 млн рублей.

К тому же, над Белгородом тоже часто работает система ПВО и будит белгородцев. С Шебекино это не сопоставимо, но за 1,3 млн хочется больше уверенности в завтрашнем дне. Можем предположить, что автор сам решил сменить «бахи» на жизнь в другом регионе, вот и продаёт свою комнату после ремонта.

Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Белгород#Шебекино#СВО#Обстрелы#Маркетинг#Жилая недвижимость
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