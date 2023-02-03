В общежитии под Белгородом после обстрела три месяца не могут вставить окна

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Три месяца назад под обстрел попало общежитие на улице Матросова в Шебекино. Здание до сих пор не остеклили. Как утверждает шебекинец, жители всё это время находятся «в адских условиях».
Как оказалось, здание муниципального общежития после обстрела признали аварийным. Началась процедура отселения, но люди остались на месте.
Из-за аварийности здания местная администрация решила не восстанавливать остекление. Губернатор Вячеслав Гладков назвал это решение нелогичным.
Логика администрации Шебекинского горокруга в этом случае неправильная. Поправим. В течение 2-3 дней окна вставят.
Вячеслав Гладков
После завершения работ администрация должна будет разобраться в ситуации с теперь уже аварийным общежитием. Губернатор добавил, что здание всё равно придётся покинуть, если эксперты уже признали его аварийным.
Тем временем в Белгороде люди из другого общежития несколько лет ждут решения их проблемы. Здание на Михайловском шоссе, 16 признали аварийным в 2021 году. Людей должны были расселить, однако этого до сих пор не произошло. Людям приходится жить в ужасных условиях — поступали жалобы даже на то, что из вентиляции падали мёртвые птицы. Историей заинтересовались в региональном СК.