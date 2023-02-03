В общежитии под Белгородом после обстрела три месяца не могут вставить окна

Тем временем в Белгороде люди из другого общежития несколько лет ждут решения их проблемы. Здание на Михайловском шоссе, 16 признали аварийным в 2021 году. Людей должны были расселить, однако этого до сих пор не произошло. Людям приходится жить в ужасных условиях — поступали жалобы даже на то, что из вентиляции падали мёртвые птицы. Историей заинтересовались в региональном СК.