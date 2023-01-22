Военный эксперт Алёхин ответил, почему ВСУ постоянно обстреливают именно Шебекино

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Проживающий в Белгороде полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алёхин ответил, почему ВСУ постоянно обстреливают Шебекинский горокруг.
«Потому что он находится как бы в подкове. Он вклинивается в территорию Украины. Поэтому он обстреливается с двух сторон», — такой комментарий обозреватель дал изданию «Украина.ру».
Огонь, по словам полковника в запасе, ведётся в основном из ствольной артиллерии и кочующих миномётов. Стрельба идёт как по объектам критической инфраструктуры, так и по гражданским, отмечает Алёхин. Последнее обстоятельство вызывает у обозревателя наибольшую тревогу. В качестве примера он привёл недавний обстрел рынка в Шебекино. Происшествие случилось ближе к вечеру, поэтому обошлось без пострадавших. Однако повреждения торговые ряды получили существенные.
В целом же ситуацию военный эксперт назвал напряжённой. Алёхин отметил, что обстрелы продолжатся до тех пор, пока не создадут зону безопасности и не отодвинут военнослужащих ВСУ как можно дальше от границы.