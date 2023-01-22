Военный эксперт Алёхин ответил, почему ВСУ постоянно обстреливают именно Шебекино

Огонь, по словам полковника в запасе, ведётся в основном из ствольной артиллерии и кочующих миномётов. Стрельба идёт как по объектам критической инфраструктуры, так и по гражданским, отмечает Алёхин. Последнее обстоятельство вызывает у обозревателя наибольшую тревогу. В качестве примера он привёл недавний обстрел рынка в Шебекино. Происшествие случилось ближе к вечеру, поэтому обошлось без пострадавших. Однако повреждения торговые ряды получили существенные.