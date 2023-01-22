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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Военный эксперт Алёхин ответил, почему ВСУ постоянно обстреливают именно Шебекино

Сегодня, 08:52
Фото: rtlnieuws.nl
Полковник запаса Геннадий Алёхин обозначил основную причину — нахождение «в подкове». При этом эксперт отмечает плохую тенденцию — в последнее время ведутся обстрелы именно гражданских объектов. Ситуацию в горокруге и регионе он назвал в целом напряжённой.
Сюжет
СВО

Проживающий в Белгороде полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алёхин ответил, почему ВСУ постоянно обстреливают Шебекинский горокруг.

«Потому что он находится как бы в подкове. Он вклинивается в территорию Украины. Поэтому он обстреливается с двух сторон», — такой комментарий обозреватель дал изданию «Украина.ру».

Огонь, по словам полковника в запасе, ведётся в основном из ствольной артиллерии и кочующих миномётов. Стрельба идёт как по объектам критической инфраструктуры, так и по гражданским, отмечает Алёхин. Последнее обстоятельство вызывает у обозревателя наибольшую тревогу. В качестве примера он привёл недавний обстрел рынка в Шебекино. Происшествие случилось ближе к вечеру, поэтому обошлось без пострадавших. Однако повреждения торговые ряды получили существенные.

В целом же ситуацию военный эксперт назвал напряжённой. Алёхин отметил, что обстрелы продолжатся до тех пор, пока не создадут зону безопасности и не отодвинут военнослужащих ВСУ как можно дальше от границы.

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#Инна Рогова#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Геннадий Алёхин#Обстрел ВСУ#Рынок#Инфраструктура
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