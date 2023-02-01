Как в Белгородской области ремонтируют дома после обстрелов ВСУ

Также белгородцы жаловались на разгул мародёров в приграничных территориях, в которых введён режим ЧС. По словам местной жительницы, такая ситуация наблюдается в Наумовке Белгородского района. С её слов, по ночам по населённому пункту ездят люди на машинах и вскрывают дома. Женщина отметила, что если ничего не изменится, люди будут обращаться в приёмную президента. Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что информацию о случаях мародёрства передадут в полицию. Жалоба на кражу чужого имущества в отселённых сёлах поступала от жителей также в октябре 2022 года. Местные жители сообщали о таких инцидентах в Наумовке и в селе Красный Хутор.