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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Как в Белгородской области ремонтируют дома после обстрелов ВСУ

1 февраля 2023, 08:41
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
С начала СВО Белгородская область периодически подвергается обстрелам. За это время повреждения получили более 2,5 тыс. домов и квартир. О том, как происходит их восстановление, сколько средств на это тратится и с какими трудностями сталкиваются местные жители, — в материале «Бел.Ру».

Самые большие разрушения в ходе обстрелов ВСУ были зафиксированы в Белгороде, Краснояружском, Грайворонском и Белгородском районах, а также в Шебекинском и Валуйском горокругах. За время СВО от обстрелов пострадали больше 2,5 тыс. домов в регионе. В настоящий момент восстановить удалось порядка 2 тысяч.

Как проходит восстановление

В первую очередь рабочие занимаются восстановлением периметра домовладения — кровли и окон. Трудности возникают на этапе подбора строительных материалов. У каждого дома свой вид материалов. Однажды с такой проблемой к губернатору обратилась местная жительница в ходе прямого эфира. Она заявила, что дом обещали отремонтировать теми же материалами, которые были, но рабочие отказались, сославшись на то, что это слишком дорого. Вячеслав Гладков пообещал женщине, что дом восстановят теми же материалами, которые обещали изначально.

Строители отказываются ремонтировать крышу в повреждённом при обстреле Шебекино доме
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Отметим, что по состоянию на 30 января 2023 года в Шебекинском горокруге насчитывалось 410 повреждённых жилых помещений. 10 объектов ИЖС не подлежат восстановлению, также не могут восстановить 26 помещений в общежитии. 374 дома планируется отремонтировать, из них 136 квартир и 238 домовладений. На тот момент рабочие уже восстановили 92 квартиры и 107 домов ИЖС.

В Валуйском горокруге повреждения получили 328 домовладений и 79 квартир в восьми МКД. Восстановить удалось уже 222 частных дома и 71 квартиру. В зоне ЧС находится 50 домов и две квартиры. Эти объекты расположены в сёлах Вериговка, Логачёвка, Бирюч и Бутырки.

Сейчас рабочие занимаются восстановление 56 домов. Один из домов трижды был повреждён в результате обстрела ВСУ. Этот дом находится в селе Старый Хутор. Сейчас по объекту проводится строительная экспертиза. Ещё один дом в селе Карабаново в результате обстрела сгорел.

В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел
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Обогащение подрядчиков

Недавно стало известно, что правительство возьмёт на контроль деньги на восстановление домов. Как отметил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, строительные организации не должны богатеть за счёт этих видов работ. К примеру, по предварительным данным, восстановление жилья в Шебекинском горокруге обойдётся в 98 млн рублей. Поэтому по каждому дому из Шебекино будет подготовлен подробный отчёт.

«Если сейчас строительные организации закладывают всё подряд в структуру себестоимости, значит, такие организации нужно менять. Мы не говорим, что всё должно быть в убыток, но я говорю, что у меня нет задачи сделать строительные организации за счёт восстановления разрушенных домов богатыми», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Деньги на восстановление домовладений используются из внебюджетного фонда, несмотря на это контроль за расходами нельзя снижать, он должен быть увеличен, отметил Гладков.

Гладков: Не будем делать богатыми подрядчиков за счёт восстановления домов
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Как переживут зиму пострадавшие дома

Белгородцы из приграничных районов начали переживать о том, как их дома, повреждённые в ходе обстрелов, переживут зиму. Дома не отапливаются, на некоторых объектах повреждены трубы, перекрыт газ.

Губернатор сообщил, что областных денег на выполнение ремонтных работ уже не хватает. Финансовую помощь планируется получить от правительства РФ.

Как зиму «переживут» повреждённые при обстрелах дома в Белгородской области?
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Также белгородцы жаловались на разгул мародёров в приграничных территориях, в которых введён режим ЧС. По словам местной жительницы, такая ситуация наблюдается в Наумовке Белгородского района. С её слов, по ночам по населённому пункту ездят люди на машинах и вскрывают дома. Женщина отметила, что если ничего не изменится, люди будут обращаться в приёмную президента. Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что информацию о случаях мародёрства передадут в полицию. Жалоба на кражу чужого имущества в отселённых сёлах поступала от жителей также в октябре 2022 года. Местные жители сообщали о таких инцидентах в Наумовке и в селе Красный Хутор.

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