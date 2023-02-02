В Белгородской области состоялась выездная школа добровольчества

«В добрых делах нет конкуренции, „Город перспектив“ помогает нам знакомить ребят с разными направлениями добровольчества, которых с каждым днём становится всё больше. Мы дарим участникам возможность выбора и расширяем границы добровольчества, показываем их многогранность и перспективность. Я хочу, чтобы добрых и открытых людей, готовых помогать не ради похвалы и славы, а просто так, по велению своего сердца, стало как можно больше. В нынешней реальности это как никогда важно, потому что наше завтра зависит от наших действий сегодня»,- рассказывает Юлия Острикова, руководитель проекта «Город перспектив».