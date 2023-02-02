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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Белгородской области состоялась выездная школа добровольчества

2 февраля 2023, 12:56
Фото: Анастасия Старченко
Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча провели выездную школу добровольчества «Город перспектив» в Старом Осколе.

Её участниками стали 78 школьников и студентов, которые решили погрузиться в увлекательный образовательный процесс, познакомиться с опытными добровольцами региона, получить новые знания и стать частью дружной команды волонтёров Белгородской области.

Участники и спикеры проекта встретились на площадке Старооскольского медицинского колледжа, который охотно поддержал эту инициативу.

Программа получилась насыщенная, потому что в ней были задействованы сразу несколько общественных организаций области.

Активисты «Нового поколения» поделились собственным опытом и рассказали о «Лиге добра»: более 10 лет они ходят в детские дома и социально-реабилитационные центры, проводят благотворительные ярмарки, балы и марафоны.

«Город перспектив» — это тоже их проект. В прошлом году ребята выиграли грант Росмолодёжи на проведение школ для добровольцев, которые пройдут в восьми отдалённых районах и городских округах Белгородской области.

Финальным событием проекта станет Региональный форум добровольцев, который пройдёт в сентябре.

«В добрых делах нет конкуренции, „Город перспектив“ помогает нам знакомить ребят с разными направлениями добровольчества, которых с каждым днём становится всё больше. Мы дарим участникам возможность выбора и расширяем границы добровольчества, показываем их многогранность и перспективность. Я хочу, чтобы добрых и открытых людей, готовых помогать не ради похвалы и славы, а просто так, по велению своего сердца, стало как можно больше. В нынешней реальности это как никогда важно, потому что наше завтра зависит от наших действий сегодня»,- рассказывает Юлия Острикова, руководитель проекта «Город перспектив».

Отсюда и темы занятий: представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей на своём мастер-классе учили основам оказания первой медицинской помощи, а Екатерина Сидоренко, представитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Белгородской области, провела для участников лекцию «Разговоры о важном».

Фото: Анастасия Старченко

Волонтёры культуры обучали рукоделию: провели занятия по декоративно-прикладному творчеству и научили ребят делать тряпичную куклу и керамические тарелочки для украшений. Волонтёры Победы и представители Регионального ресурсного центра развития добровольчества подготовили для участников полезные кейс-практики, а активисты РДДМ рассказали о том, чем занимается Белгородское региональное отделении Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Ещё одним спикером школы стала Наталья Гаина, тренер неформального образования и профессиональный коуч. Она провела для участников занятие по игротехнике, а Даниэль Бейч, руководитель Регионального ресурсного центра развития добровольчества помог ребятам выбрать направление добровольческой деятельности, рассказал, как преуспеть в этом направлении и, самое главное, — как не перегореть.

«Меня впечатлили масштабы школы. Очень много важного и полезного узнал сегодня, даже не ожидал, что всё пройдет настолько продуктивно и интересно. Рад, что пришёл, большое спасибо»,— делится впечатлениями Роман Артюшкин, один из участников школы.

По итогам школы все участники получат электронные сертификаты о прохождении образовательной программы и приглашение на региональный форум добровольцев. Следующая школа пройдет в конце февраля в Строителе.

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#Волонтёрство#Поколение#Скоч#Выезд#Общество#Белгородская область#Андрей Скоч#Кристина Семенчук
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