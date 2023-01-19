Новый автомобиль от фонда «Поколение» пополнил парк соцучреждений Чернянского района

В настоящее время в Чернянском районе 8 человек страдают заболеваниями почек и нуждаются в гемодиализе — регулярном очищении крови от токсических веществ. Часть из них — люди с ограниченными возможностями здоровья, они ездят на процедуры с сопровождающими. Многочасовая процедура выполняется только в условиях стационара, куда пациентов надо доставлять три раза в неделю.