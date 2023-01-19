Новый автомобиль от фонда «Поколение» пополнил парк соцучреждений Чернянского района

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В настоящее время в Чернянском районе 8 человек страдают заболеваниями почек и нуждаются в гемодиализе — регулярном очищении крови от токсических веществ. Часть из них — люди с ограниченными возможностями здоровья, они ездят на процедуры с сопровождающими. Многочасовая процедура выполняется только в условиях стационара, куда пациентов надо доставлять три раза в неделю.
14 лет назад фонд «Поколение» уже передавал микроавтобус комплексному центру социального обслуживания населения района. Однако к этому времени он уже выработал свой ресурс, часто ломался. Для доставки на процедуру приходилось в срочном порядке искать замену.
Одна из жительниц Чернянки, Елена Камышова, уже четыре года посещает процедуру гемодиализа.
«Для нас это большой праздник. Дорога в Белгород занимает около двух часов. Учитывая наше состояние, дорога нелёгкая, особенно после процедуры, которая длится четыре часа. Теперь в новом автомобиле нас ждёт комфорт и поездка не будет казаться такой длинной», — рассказала Елена Камышова.
Фонд Андрея Скоча более 20 лет оказывает помощь по этому направлению: на средства фонда в своё время были приобретены первые аппараты «искусственной почки» для диализного центра в Старом Осколе, а для удобства пациентов — специализированные кровати и транспорт.
«На протяжении длительного времени мы следим за тем, чтобы люди, нуждающиеся в этой процедуре, могли доехать до диализного центра. Передача нового автомобиля позволит существенно улучшить качество получения такой специализированной помощи. Решения этих проблем является первоочередным для фонда „Поколение“, ведь за этим стоит жизнь сотен белгородцев», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.