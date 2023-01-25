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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Фонд «Поколение» вручил по 20 тысяч рублей лучшим студентам Белгородской области

25 января 2023, 14:34
Фото: Bel.ru
Именную стипендию фонда «Лучший студент года» получили 30 учащихся разных вузов региона.

Фондом «Поколение» Андрея Скоча вручает стипендию лучшим студентам региона с 2002 года. За это время участниками стипендиальной программы успели стать 3055 студентов региона. В этом году награды вручались в 15 номинациях.

С 2016 года лучших студентов выбирают путём заочного голосования. В этом году за всё время голосования приняли более 15 тыс. голосов. Исключение составляет номинация «Социальный проект», где лучших выбирают во время очной защите проектов.

Размер стипендии «Лучший студент года» составил 20 тысяч рублей — для
победителей первой степени и 15 тысяч рублей — для победителей второй степени.

Фото: 1MI

Своими впечатлениями от участия в проекте поделилась студентка-выпускница Дарина.

Я 16 лет играю на скрипке. Как я попала на конкурс? Случайно — зашла во «ВКонтакте" и увидела, что у меня для участия есть всё. Решила, что это подарок судьбы на последний год учёбы. Я очень рада, что всё не напрасно. Для меня это как подарок.

Деньги скрипачка планирует потратить на подарки близким. 

Огромный плюс этой стипендии в том, что она выплачивается как тем, кто учится на бюджете, так и тем, кто учится по договору.

Всех участников проекта поблагодарил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Очень приято видеть ребят, которые стали победителями в номинации «Лучший студент года». Вы, я не побоюсь этих слов, являетесь «золотой молодёжью» — в самом хорошем смысле слова. Вы являетесь примером и ориентиром для многих. Вам сегодня предстоит развивать экономику Белгородской области и России.
Алексей Мирошник

Всего за все годы проведения стипендии студентам выплатили более 104 миллионов рублей.

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