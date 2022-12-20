Детсады Губкинского горокруга получили от «Поколения» оборудование для профориентации

В Губкине будущих медиков решили воспитывать уже с детского сада. Семь дошкольных учреждений при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили игровое оборудование, которое должно познакомить воспитанников с профессией врача. Профориентация, представленная в виде игр, поможет детям с ранних лет иметь представление о той или иной профессии, чтобы подростком сделать уже осознанный выбор и не теряться среди множества вариантов. Медицинские специальности — одни из самых востребованных сегодня.