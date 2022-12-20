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Детсады Губкинского горокруга получили от «Поколения» оборудование для профориентации

Сегодня, 11:28
Фото: Поколение
Детский сад — это первая образовательная площадка. Знания здесь усваивают в форме игры и помогают сделать первые шаги в мире профессий.

В Губкине будущих медиков решили воспитывать уже с детского сада. Семь дошкольных учреждений при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили игровое оборудование, которое должно познакомить воспитанников с профессией врача.  Профориентация, представленная в виде игр, поможет детям с ранних лет иметь представление о той или иной профессии, чтобы подростком сделать уже осознанный выбор и не теряться среди множества вариантов. Медицинские специальности — одни из самых востребованных сегодня.

В профессии с детьми играют воспитатели. Еще недавно им приходилось создавать дидактические материалы самостоятельно.

«Наши дети с удовольствием друг друга лечат, оказывают первую помощь. Мы проводим беседы по безопасности в данный момент, об оказании первой помощи, о безопасности на скользкой дороге, на дорогах по ПДД.  Если вдруг случилась какая-то травма, мы детей учим оказывать первую помощь», —  Людмила Шулянова, воспитатель детского сада № 38.

Во время пандемии остро обозначилась катастрофическая нехватка медиков. Проекты ранней профориентации сегодня реализуют и в школах, и в детсадах. В Губкине к воспитанию будущих медицинских работников решили подойти комплексно.

«У нас был создан один класс, но мы на этом не остановились, решили пойти ещё дальше и создать на базе наших дошкольных учреждений медицинские группы. Самостоятельно тяжеловато это сделать. На муниципальный бюджет итак достаточно большая нагрузка, традиционно обратились в фонд „Поколение“. Спасибо им большое за поддержку», —  Михаил Лобазнов, глава администрации Губкинского городского округа

Благодаря помощи благотворительного фонда Андрея Скоча было закуплено специальное игровое оборудование для десяти детских садов в Губкинском горокруге. Машины скорой помощи, окошки регистратуры, наборы зубных техников и терапевтов. Яркие и качественные — они станут отличным подспорьем.

«Фонд „Поколение“ делает все возможное для того, чтобы, укрепляя материально-техническую базу, создавать условия для развития детей. В три детских сада Губкинского горокруга подобное оборудование уже поступило. Сегодня игровое учебное оснащение получат еще семь дошкольных образовательных учреждений», — Андрей Мирошник, помощник депутата Государственный думы Андрея Скоча.

Фото: Поколение
#Алина Харина#Фонд Поколение
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