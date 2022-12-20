Детсады Губкинского горокруга получили от «Поколения» оборудование для профориентации

В Губкине будущих медиков решили воспитывать уже с детского сада. Семь дошкольных учреждений при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча получили игровое оборудование, которое должно познакомить воспитанников с профессией врача. Профориентация, представленная в виде игр, поможет детям с ранних лет иметь представление о той или иной профессии, чтобы подростком сделать уже осознанный выбор и не теряться среди множества вариантов. Медицинские специальности — одни из самых востребованных сегодня.
В профессии с детьми играют воспитатели. Еще недавно им приходилось создавать дидактические материалы самостоятельно.
«Наши дети с удовольствием друг друга лечат, оказывают первую помощь. Мы проводим беседы по безопасности в данный момент, об оказании первой помощи, о безопасности на скользкой дороге, на дорогах по ПДД. Если вдруг случилась какая-то травма, мы детей учим оказывать первую помощь», — Людмила Шулянова, воспитатель детского сада № 38.
Во время пандемии остро обозначилась катастрофическая нехватка медиков. Проекты ранней профориентации сегодня реализуют и в школах, и в детсадах. В Губкине к воспитанию будущих медицинских работников решили подойти комплексно.
«У нас был создан один класс, но мы на этом не остановились, решили пойти ещё дальше и создать на базе наших дошкольных учреждений медицинские группы. Самостоятельно тяжеловато это сделать. На муниципальный бюджет итак достаточно большая нагрузка, традиционно обратились в фонд „Поколение“. Спасибо им большое за поддержку», — Михаил Лобазнов, глава администрации Губкинского городского округа
Благодаря помощи благотворительного фонда Андрея Скоча было закуплено специальное игровое оборудование для десяти детских садов в Губкинском горокруге. Машины скорой помощи, окошки регистратуры, наборы зубных техников и терапевтов. Яркие и качественные — они станут отличным подспорьем.
«Фонд „Поколение“ делает все возможное для того, чтобы, укрепляя материально-техническую базу, создавать условия для развития детей. В три детских сада Губкинского горокруга подобное оборудование уже поступило. Сегодня игровое учебное оснащение получат еще семь дошкольных образовательных учреждений», — Андрей Мирошник, помощник депутата Государственный думы Андрея Скоча.