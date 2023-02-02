Как белгородцам записаться к врачу онлайн и не ошибиться

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Записываться к врачам онлайн — очень удобно. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или «Электронная регистратура». Но недавно белгородцы заметили, что данные двух сервисов разнятся. Время приёма врача в первом сервисе может не совпадать со вторым.
Как оказалось, «Госуслуги» показывают расписание специалистов на две недели вперёд, но с определёнными особенностями. Доступны только те окна, в которые они могут записаться самостоятельно, без помощи кол-центра. Если же всё время приёма занято — сервис вовсе не покажет врача.
С «Электронной регистратурой» разобраться проще. Здесь белгородцам показывают расписание врачей на два месяца вперёд. Доступны все виды записи, но забронировать время можно также только в окна для самозаписи. В других случаях придётся связываться с кол-центром. Зато так можно предварительно узнать свободное время и сразу звонить в кол-центр с просьбой записать на определённое время.