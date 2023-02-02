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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Как белгородцам записаться к врачу онлайн и не ошибиться

2 февраля 2023, 06:11
Фото: 1MI

Белгородцы нашли проблему при записи к врачу онлайн

Два портала для записи — «Госуслуги» и «Электронная регистратура» — порой не совпадают в расписании работы врачей. Кому в таком случае верить, «Фонарю» рассказали в белгородском минздраве.

Записываться к врачам онлайн — очень удобно. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или «Электронная регистратура». Но недавно белгородцы заметили, что данные двух сервисов разнятся. Время приёма врача в первом сервисе может не совпадать со вторым.

Как оказалось, «Госуслуги» показывают расписание специалистов на две недели вперёд, но с определёнными особенностями. Доступны только те окна, в которые они могут записаться самостоятельно, без помощи кол-центра. Если же всё время приёма занято — сервис вовсе не покажет врача.

С «Электронной регистратурой» разобраться проще. Здесь белгородцам показывают расписание врачей на два месяца вперёд. Доступны все виды записи, но забронировать время можно также только в окна для самозаписи. В других случаях придётся связываться с кол-центром. Зато так можно предварительно узнать свободное время и сразу звонить в кол-центр с просьбой записать на определённое время.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Медицина#Запись к врачу#Запись на приём#Госуслуги#Электронная регистратура
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