Как белгородцам записаться к врачу онлайн и не ошибиться

С «Электронной регистратурой» разобраться проще. Здесь белгородцам показывают расписание врачей на два месяца вперёд. Доступны все виды записи, но забронировать время можно также только в окна для самозаписи. В других случаях придётся связываться с кол-центром. Зато так можно предварительно узнать свободное время и сразу звонить в кол-центр с просьбой записать на определённое время.