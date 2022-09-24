Операторы номера 122 в Белгороде продолжат принимать звонки о записи к врачу

Белгородцы переживают, что их лишили возможности вызывать врача по номеру 122. С этой жалобой они обратились к губернатору.
По номеру 122 вызывали врачей. Теперь этот номер обрабатывает звонки по мобилизации. По какому номеру сейчас записываться на приём к врачу?
жалоба белгородки на прямой линии
Вячеслав Гладков ответил, что номер 122 продолжает работать и по вопросам вызова медиков.
Именно по этому номеру и вызывайте. Этот номер многоканальный. Оператор будет переключать в зависимости от содержания вопроса — на психолога или того, кто поможет записаться к врачу. Надеюсь, что никакого дискомфорта вы не испытаете.
Вячеслав Гладков
По номеру 122 со вчерашнего дня работает горячая линия по теме частичной мобилизации. Вначале нужно ответить, касается ли вопрос мобилизации — если нет, то оператор переведёт на другую линию.