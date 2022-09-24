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Операторы номера 122 в Белгороде продолжат принимать звонки о записи к врачу

24 сентября 15:14
Фото: Bel.ru
Ранее по этому номеру открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Однако губернатор ответил, что операторы продолжают принимать и другие обращения.

Белгородцы переживают, что их лишили возможности вызывать врача по номеру 122. С этой жалобой они обратились к губернатору.

По номеру 122 вызывали врачей. Теперь этот номер обрабатывает звонки по мобилизации. По какому номеру сейчас записываться на приём к врачу?
жалоба белгородки на прямой линии

Вячеслав Гладков ответил, что номер 122 продолжает работать и по вопросам вызова медиков.

Именно по этому номеру и вызывайте. Этот номер многоканальный. Оператор будет переключать в зависимости от содержания вопроса — на психолога или того, кто поможет записаться к врачу. Надеюсь, что никакого дискомфорта вы не испытаете.
Вячеслав Гладков

По номеру 122 со вчерашнего дня работает горячая линия по теме частичной мобилизации. Вначале нужно ответить, касается ли вопрос мобилизации — если нет, то оператор переведёт на другую линию.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#122#Запись к врачу#Горячая линия#Частичная мобилизация
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