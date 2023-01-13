В Белгородской области появилась замена приложению «Электронный рецепт»

Многие белгородцы, которые пользовались приложением «Электронный рецепт», получали льготные препараты доставкой на дом. Но с недавних пор компания не захотела продолжать сотрудничество с регионом, поэтому в Белгородской области разработали собственное приложение. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсетях.
Под этим постом я оставлю ссылки, по которым вы можете быстро скачать это приложение в свои мобильные устройства. Если что-то не получается, можно зайти на сайт Министерства здравоохранения Белгородской области и в разделе «Электронная регистратура» вы можете точно так же продлить свой электронный рецепт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ссылки для скачивания приложения ниже.