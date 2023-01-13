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В Белгородской области появилась замена приложению «Электронный рецепт»

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI
Лекарства.
Губернатор области Вячеслав Гладков опубликовал ссылки для скачивания на своей странице в соцсетях.

Многие белгородцы, которые пользовались приложением «Электронный рецепт», получали льготные препараты доставкой на дом. Но с недавних пор компания не захотела продолжать сотрудничество с регионом, поэтому в Белгородской области разработали собственное приложение. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсетях.

Под этим постом я оставлю ссылки, по которым вы можете быстро скачать это приложение в свои мобильные устройства. Если что-то не получается, можно зайти на сайт Министерства здравоохранения Белгородской области и в разделе «Электронная регистратура» вы можете точно так же продлить свой электронный рецепт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ссылки для скачивания приложения ниже.

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#Александра Склярова#Общество#Льготные лекарства#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Доставка лекарств#Мобильное приложение
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