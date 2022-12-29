«Приходила к 6 утра»: белгородцы пожаловались министру на проблемы с записью к врачу

Как отметил Иконников, сервисами оскольчанка не пользовалась. Он ещё раз напомнил, что в регионе действует единый номер для записи к врачу и вызова медика на дом — 122. В особенности он актуален для той группы населения, которая не записывается к медикам через интернет.