«Приходила к 6 утра»: белгородцы пожаловались министру на проблемы с записью к врачу

Жительница Старого Оскола посчитала, что с организацией медицинской помощи в городе «всё плохо». О проблеме она сообщила главе регионального минздрава Андрею Иконникову.
Женщина рассказала о сложностях с записью к врачу. С её слов, ей приходится приходить к поликлинике к 6:00. Оказалось, что жительница региона не знала о номере 122 и системе «Электронная регистратура».
Как отметил Иконников, сервисами оскольчанка не пользовалась. Он ещё раз напомнил, что в регионе действует единый номер для записи к врачу и вызова медика на дом — 122. В особенности он актуален для той группы населения, которая не записывается к медикам через интернет.
Чиновник также подчеркнул, что считает подобные встречи с людьми полезными. С его слов, на проблемы таким образом можно взглянуть с другой стороны. Информировать население о номере 122 продолжат.