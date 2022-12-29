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«Приходила к 6 утра»: белгородцы пожаловались министру на проблемы с записью к врачу

Сегодня, 11:25
Фото: скриншот из видео в телеграм-канале Андрея Иконникова

Белгородцы пожаловались на сложности с записью к врачу

Оскольчанка пожаловалась министру здравоохранения Андрею Иконникову на организацию медпомощи в городском округе. Видео встречи глава областного минздрава опубликовал в своём телеграм-канале.

Жительница Старого Оскола посчитала, что с организацией медицинской помощи в городе «всё плохо». О проблеме она сообщила главе регионального минздрава Андрею Иконникову.

Женщина рассказала о сложностях с записью к врачу. С её слов, ей приходится приходить к поликлинике к 6:00. Оказалось, что жительница региона не знала о номере 122 и системе «Электронная регистратура».

Как отметил Иконников, сервисами оскольчанка не пользовалась. Он ещё раз напомнил, что в регионе действует единый номер для записи к врачу и вызова медика на дом — 122. В особенности он актуален для той группы населения, которая не записывается к медикам через интернет.

Чиновник также подчеркнул, что считает подобные встречи с людьми полезными. С его слов, на проблемы таким образом можно взглянуть с другой стороны. Информировать население о номере 122 продолжат.

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#Медицина#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей иконников#Поликлиника#Наталья Корявых#Запись#Электронная регистратура#Номер 122
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