В приграничье Курской области снаряд попал в сарай: фото

Под обстрел попала деревня Поповка в Рыльском районе — она находится на границе с Сумской областью Украины. Никто не пострадал. Осколки повредили два дома, один снаряд попал в сарай. Глава региона пообещал, что жителям помогут после оценки нанесённого ущерба.