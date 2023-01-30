В приграничье Курской области снаряд попал в сарай: фото

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Под обстрел попала деревня Поповка в Рыльском районе — она находится на границе с Сумской областью Украины. Никто не пострадал. Осколки повредили два дома, один снаряд попал в сарай. Глава региона пообещал, что жителям помогут после оценки нанесённого ущерба.
Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Также повреждена линия электропередачи. Скоро ремонтные бригады начнут восстановительные работы.
Белгородскую область сегодня также неоднократно обстреливали. В селе Безлюдовка Шебекинского округа один мужчина получил осколочные ранения, второй — контузию.