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Published Сегодня, 16:48

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В приграничье Курской области снаряд попал в сарай: фото

30 января 2023, 16:48
Фото: соцсети Романа Старовойта
Всего на территории зафиксировали не менее 20 прилётов, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

Под обстрел попала деревня Поповка в Рыльском районе — она находится на границе с Сумской областью Украины. Никто не пострадал. Осколки повредили два дома, один снаряд попал в сарай. Глава региона пообещал, что жителям помогут после оценки нанесённого ущерба.

Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Также повреждена линия электропередачи. Скоро ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

Белгородскую область сегодня также неоднократно обстреливали. В селе Безлюдовка Шебекинского округа один мужчина получил осколочные ранения, второй — контузию.

Фото: соцсети Романа Старовойта
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#Ася Дугнист#Курская область#Роман Старовойт#Происшествия#Обстрел ВСУ#Повреждения
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