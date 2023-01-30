Участок российско-украинской границы в Курской области усилят

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По данным издания, в регионе уже находится солидный состав сил Министерства обороны РФ, Погрануправления, Росгвардии и других силовых структур. В скором времени к ним приедет подкрепление.
Как рассказал Роман Старовойт, властям предстоит помочь им в размещении, чтобы военнослужащие как можно скорее начали защищать государственную границу в пределах Курской области.
Напомним, в конце января Курская область попала под обстрел ВСУ, в результате без света остались четыре населённых пункта. А в начале декабря беспилотник атаковал нефтенакопитель около аэродрома, в результате возник пожар.