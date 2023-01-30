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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Участок российско-украинской границы в Курской области усилят

30 января 2023, 11:24
Фото: 1MI
Дополнительные силы в соседний регион прибудут по распоряжению Минобороны РФ. Об этом сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
Граница

По данным издания, в регионе уже находится солидный состав сил Министерства обороны РФ, Погрануправления, Росгвардии и других силовых структур. В скором времени к ним приедет подкрепление.

Как рассказал Роман Старовойт, властям предстоит помочь им в размещении, чтобы военнослужащие как можно скорее начали защищать государственную границу в пределах Курской области.

Напомним, в конце января Курская область попала под обстрел ВСУ, в результате без света остались четыре населённых пункта. А в начале декабря беспилотник атаковал нефтенакопитель около аэродрома, в результате возник пожар.

В Курске около аэродрома загорелся нефтенакопитель. Его атаковал беспилотник
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#Ася Дугнист#Министерство обороны#Спецоперация#Курская область#Граница#Подкрепление#СВО#Черноземье#Роман Старовойт
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