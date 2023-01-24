После обстрела Курской области несколько населённых пунктов оказались обесточены

Накануне ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Губернатор Роман Старовойт сообщил о шести прилётах. В результате происшествия повредило линии электропередачи. Без электричества оказались сёла Волфино и Попово-Лежачи, а также посёлки Тёткино и Краснооктябрьский.