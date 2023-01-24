После обстрела Курской области несколько населённых пунктов оказались обесточены

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:07
После обстрела курского приграничья вечером 23 января несколько населённых пунктов оказались без света. Электроснабжение восстановили ещё до полуночи.
Накануне ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Губернатор Роман Старовойт сообщил о шести прилётах. В результате происшествия повредило линии электропередачи. Без электричества оказались сёла Волфино и Попово-Лежачи, а также посёлки Тёткино и Краснооктябрьский.
Аварийные службы восстановили электроснабжение населённых пунктов к 23:00.