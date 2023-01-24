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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

После обстрела Курской области несколько населённых пунктов оказались обесточены

Сегодня, 07:01
Фото: «Курские известия»

Из-за обстрела ВСУ Курской области четыре села остались без света

Накануне ВСУ обстреляли Глушковский район. Под огнём оказались два села и два посёлка, пишут «Курские известия».

После обстрела курского приграничья вечером 23 января несколько населённых пунктов оказались без света. Электроснабжение восстановили ещё до полуночи.

Накануне ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Губернатор Роман Старовойт сообщил о шести прилётах. В результате происшествия повредило линии электропередачи. Без электричества оказались сёла Волфино и Попово-Лежачи, а также посёлки Тёткино и Краснооктябрьский.

Аварийные службы восстановили электроснабжение населённых пунктов к 23:00.

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#Наталья Корявых#Черноземье#СВО#Происшествия#Обстрел#Обстрел ВСУ#Курская область#Роман Старовойт#Электроснабжение
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