В Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Это произошло в селе Горналь Суджанского района. Известно о двоих пострадавших. Им оказывают помощь медики. Дальнейшие подробности пока неизвестны.
Ранее в соседнем регионе на мине подорвался БТР с пограничниками. Это произошло неподалёку от погранпункта «Крупец». Ранения получили двое военнослужащих. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у второго диагностировали перелом.
В конце декабря в селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. Он сдетонировал. Школьник попал в реанимацию.