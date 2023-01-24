Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Есть пострадавшие

Сегодня, 11:59
Фото: 1MI

В Курской области два человека пострадали после атаки дрона

Взрывное устройство сбросили с беспилотника в селе Горналь Суджанского района. Пострадавшим оказывают помощь медики, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

В Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Это произошло в селе Горналь Суджанского района. Известно о двоих пострадавших. Им оказывают помощь медики. Дальнейшие подробности пока неизвестны.

Ранее в соседнем регионе на мине подорвался БТР с пограничниками. Это произошло неподалёку от погранпункта «Крупец». Ранения получили двое военнослужащих. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у второго диагностировали перелом.

В конце декабря в селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. Он сдетонировал. Школьник попал в реанимацию.

Работа ПВО в Белгороде и Белгородском районе попала на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
В небе над Белгородом раздалось несколько взрывовВ Курской области на мине подорвался БТР с пограничникамиЖителей села под Белгородом просят проверить свои участки на наличие мин
#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Происшествия#Операция на Украине#Курская область#Роман Старовойт#Дрон
Подпишитесь
В РТРС назвали причину плохой работы цифрового ТВ в Белгородской области
Сегодня, 13:39
Очевидцы сообщили о столбе дыма после громких звуков под Белгородом
Сегодня, 10:56
Застройщик из Белгорода Павел Тапашиди опроверг информацию о своём задержании
Сегодня, 12:28
Ещё не «Вега»: кому принадлежит участок с котлованом на улице Молодёжной в Белгороде
Сегодня, 11:35
«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу
Сегодня, 14:20
Белгородка помогла со съёмками самого кассового российского фильма «Чебурашка»
Сегодня, 13:09