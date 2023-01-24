В Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Есть пострадавшие

Ранее в соседнем регионе на мине подорвался БТР с пограничниками. Это произошло неподалёку от погранпункта «Крупец». Ранения получили двое военнослужащих. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у второго диагностировали перелом.