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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов

30 января 2023, 09:55
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил подробности утреннего обстрела Белгородской области

В Безлюдовке в результате обстрела ВСУ осколками снарядов задело шесть домовладений, сообщил губернатор. Что касается пострадавших, их госпитализировали. Медики оценили состояние мужчин как средней степени тяжести. Тем временем под обстрел попала Новая Таволжанка — людям приходят СМС.

Безлюдовка попала под обстрел ВСУ 30 января. Сообщалось о двоих пострадавших. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что оба раненых — мужчины, у них осколочные ранения и контузия.

Известно, что пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Не обошлось и без разрушений. Осколками снарядов задело шесть домов. Повреждения разные: выбиты окна, повреждены кровля и фасады. Подомовой обход продолжается. 

Ранее в Сети появились фото с места происшествия и видео, которое зафиксировало момент прилёта. 

Тем временем жителям Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге тоже разослали СМС-предупреждения об обстреле. Подробностей пока нет. Населённый пункт не раз попадал под огонь ВСУ. 

Неспокойно утром 30 января было и в селе Долгое в Валуйском горокруге. Комментариев по ситуации не поступало. 

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Осколочные ранения и контузия: стало известно о пострадавших от нового обстрела ВСУ
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