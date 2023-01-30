Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Безлюдовка попала под обстрел ВСУ 30 января. Сообщалось о двоих пострадавших. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что оба раненых — мужчины, у них осколочные ранения и контузия.
Известно, что пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
Не обошлось и без разрушений. Осколками снарядов задело шесть домов. Повреждения разные: выбиты окна, повреждены кровля и фасады. Подомовой обход продолжается.
Ранее в Сети появились фото с места происшествия и видео, которое зафиксировало момент прилёта.
Тем временем жителям Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге тоже разослали СМС-предупреждения об обстреле. Подробностей пока нет. Населённый пункт не раз попадал под огонь ВСУ.
Неспокойно утром 30 января было и в селе Долгое в Валуйском горокруге. Комментариев по ситуации не поступало.