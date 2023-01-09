Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде сдвинули сроки капремонта лицея-интерната из-за смены подрядчика

Сегодня, 08:48
Фото: 1MI
9 января в ходе оперсовещания правительства области Вячеславу Гладкову доложили о ходе капремонта и строительства проблемных объектов по программе капитальных вложений 2022 года.

Как отметил замгубернатора Владимир Базаров, в программе капитальных вложений находилось 18 объектов, двое из них были переходящими. На трёх объектах уже собирается мебель, ещё на девяти объектах подрядчики устраняют замечания.

Из проблемных — Белгородский инженерный лицей-интернат. Там меняем подрядчика. Второй объект — детский сад № 23. Подрядчик взял на себя обязательства, кураторы закреплены, мы со всеми встречались. Все сроки будут соблюдены.
Владимир Базаров

Вячеслав Гладков отметил, что со следующей недели по объектам строительства будут происходить объезды: «Мне на объектах уже строители не нужны, мне нужно, чтобы на объектах уже была собрана мебель. Вы сдаёте объекты, времени у вас достаточно было. Я приезжаю на объекты — там полностью отмыто здание, установлена мебель и оборудование. Никаких сроков больше переносить не будем».

Читайте также:
Белгородская область ждёт федеральную помощь для строительства разрушенных домовВ Белгороде бизнесмену незаконно отказали в разрешении на строительство заправкиВ белгородском приграничье задерживается строительство жилья из-за нехватки финансов
#Общество#Губернатор#Белгородская область#Капремонт школы#Детский сад#Инженерный лицей-интернат#Вячеслав Гладков#Алина Харина
Подпишитесь
Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги
Сегодня, 14:35
Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет
Сегодня, 09:02
Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
Сегодня, 12:43
Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники
Сегодня, 15:12
В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов
Сегодня, 09:48
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО
Сегодня, 13:00