В Белгороде сдвинули сроки капремонта лицея-интерната из-за смены подрядчика

Как отметил замгубернатора Владимир Базаров, в программе капитальных вложений находилось 18 объектов, двое из них были переходящими. На трёх объектах уже собирается мебель, ещё на девяти объектах подрядчики устраняют замечания.
Из проблемных — Белгородский инженерный лицей-интернат. Там меняем подрядчика. Второй объект — детский сад № 23. Подрядчик взял на себя обязательства, кураторы закреплены, мы со всеми встречались. Все сроки будут соблюдены.
Владимир Базаров
Вячеслав Гладков отметил, что со следующей недели по объектам строительства будут происходить объезды: «Мне на объектах уже строители не нужны, мне нужно, чтобы на объектах уже была собрана мебель. Вы сдаёте объекты, времени у вас достаточно было. Я приезжаю на объекты — там полностью отмыто здание, установлена мебель и оборудование. Никаких сроков больше переносить не будем».