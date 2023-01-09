В Белгороде сдвинули сроки капремонта лицея-интерната из-за смены подрядчика

Вячеслав Гладков отметил, что со следующей недели по объектам строительства будут происходить объезды: «Мне на объектах уже строители не нужны, мне нужно, чтобы на объектах уже была собрана мебель. Вы сдаёте объекты, времени у вас достаточно было. Я приезжаю на объекты — там полностью отмыто здание, установлена мебель и оборудование. Никаких сроков больше переносить не будем».